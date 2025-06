Letizia obre cava extremeny després de la decisió de Felipe sobre la infanta Cristina

per Pol Nadal

El Palau de la Zarzuela viu aquests dies un moment decisiu: mentre el Rei Felipe VI referma el seu pols institucional i familiar, la Reina Letizia marca territori amb un gest simbòlic carregat de significat. Què hi ha darrere del desenllaç d'aquesta crisi discreta, però reveladora, dins de la Casa Reial?

Neteja familiar

Durant la darrera cimera familiar a la Zarzuela, s'ha produït el que es podria descriure com una neteja interna: Felipe VI hauria decidit no incloure la infanta Cristina en diversos actes de l'agenda oficial familiar, segons fonts properes a l'entorn reial. Aquestes trobades, sota una aparent calma, haurien estat el brou de cultiu per a decisions fermes i canvis en les prioritats institucionals

En aquest context, a les xarxes socials ha aparegut una broma consistent en què la Reina Letizia ha obert una ampolla de cava extremeny (en al·lusió a una zona també productora d'escumosos i amb consumidors que volen fer boicot al cava català)

Reaccions a la Casa Reial

De moment tot és silenci a la Zarzuela i els diferents mitjans de comunicació no es posen d'acord. Mentre alguns especulen sobre un «veto» i fins i tot sobre una suposada instrucció directa de Letizia per apartar la infanta Cristina. Altres parlen de “reunions intenses” on s'han traçat “línies clares” en l'àmbit institucional

Una mala relació que ve de lluny

Des del cas Nóos, que va provocar conseqüències legals i mediàtiques, Felipe VI va retirar a Cristina els títols reials i la rellevància institucional. Al llarg d'aquests anys, les seves aparicions públiques han estat esporàdiques i marcades per la discreció

La decisió d'excloure la infanta Cristina dels principals actes familiars i oficials marca un abans i un després en la política interna de la Corona. Es tractarà d'un gest temporal o serà el preludi d'una postura més ferma i prolongada? Alguns analistes creuen que Felipe VI vol protegir les seves filles —Leonor i Sofia— de qualsevol ombra familiar, reforçant així la continuïtat d'una monarquia més moderna i neta

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia

La relació està consolidada i tots dos mantenen una vida personal i professional tradicional. Iñaki està immers en el seu nou projecte professional, Bevolutive, que combina coaching esportiu i benestar emocional. Ha explicat que la seva formació —inclòs un màster en Psicologia de Coaching i Benestar— busca oferir ajuda basada en les seves pròpies vivències personals

Ainhoa, per la seva banda, continua amb la seva trajectòria legal, i la parella fins i tot comparteix entorn laboral a Vitòria, cosa que reforça la seva complicitat professional i personal