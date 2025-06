Companys de Leonor de Borbó filtren una informació molt compromesa

La formació militar de la Princesa d'Astúries havia estat presentada com la seva gran aposta per demostrar compromís i valentia. Tanmateix, en les últimes setmanes, ha saltat una alerta entre els seus companys de vaixell: li està passant factura el rigor físic? Un rumor que, de confirmar-se, podria posar en escac la imatge de fortalesa que sempre s'ha associat a l'hereva

Malestar entre els companys

Durant la seva instrucció a la fragata Blas de Lezo, després de completar part del seu creuer al Juan Sebastián de Elcano, diversos guardiamarins han comentat de manera anònima que la condició física de Leonor “és un desastre” i no tindria força ni per disparar míssils

A més, el mes passat, des de l'Elcano es va informar que “no s'entrena, no fa exercici” i que el seu rendiment no arribava al nivell esperat

| Casa Real, XCatalunya, @X

Aquestes filtracions no han estat oficials, però alguns mitjans asseguren que van advertir la Princesa per “no esforçar-se prou” durant les proves físiques, i que aquesta, malgrat la seva dedicació intel·lectual, tindria problemes per complir amb l'exigència física

Tanmateix, hi ha una altra cara de la moneda: altres fonts indiquen que la seva relació amb els companys és excel·lent, i que tot i l'esforç físic, no ha abandonat cap exercici ni els seus compromisos a bord

Silenci i malestar a la Zarzuela

Des de Casa Reial no hi ha hagut una resposta directa sobre les crítiques, però en els últims dies s'han publicat imatges oficials —per part de Zarzuela— de Leonor realitzant maniobres, protocols i activitats físiques, com a intenció de silenciar els rumors per part de fonts internes

| RTVE

A més, un expert en marca personal consultat per Telecinco destaca que s'aprecia “una notable tonificació” en el seu aspecte físic després de gairebé dos anys de formació militar: dos detalls que apunten a una evolució positiva

Formació militar: una tradició familiar

No és la primera vegada que Leonor segueix els passos del seu pare i avi en la formació militar. El gener de 2025, va embarcar a l'Elcano per al seu creuer d'instrucció per Amèrica Llatina i Nova York. Posteriorment, va continuar a la fragata Blas de Lezo, realitzant tir real i protocols típics de l'Armada

A Saragossa, abans fins i tot del creuer, ja se li havia assignat un entrenador personal per reforçar la seva capacitat física davant l'exigència del programa militar

| Vozpópuli

Davant aquests dubtes, els monàrquics es fan les següents preguntes: es tracta d'una noia en adaptació a un entorn exigent o d'un problema real en la seva preparació física?

Continuarà millorant i demostrant estar a l'altura, o aquest capítol marcarà un abans i un després en la seva formació militar? Aviat ho sabrem