Gelosia de Felip VI per les paraules d’un escriptor sobre Letícia Ortiz: 'És una...'

per Pol Nadal

Avui us expliquem un gest molt subtil que ha fet perdre els nervis al rei Felipe VI en plena Fira del Llibre de Madrid i torna a obrir la porta a especulacions. Segons Pilar Eyre, la casa reial es va veure obligada a retirar un vídeo oficial en què la reina Letícia apareixia posant al costat de l’escriptor i director Rodrigo Cortés, amb qui va mantenir una “especial sintonia” en públic.

Més que una Fira del Llibre

Durant la inauguració de la 84a Fira del Llibre, Letícia va sostenir l’exemplar de La piedra blanca de Rodrigo Cortés i el va exhibir davant les càmeres. Va acompanyar l’acció amb un gest afectuós i una mirada còmplice a l’autor elnacional.cat. Les imatges van causar un rebombori immediat tant a agències (EFE, Europa Press, GTRES) com a xarxes.

Tanmateix, sorprenentment, aquestes imatges van ser eliminades posteriorment del vídeo oficial llançat per Zarzuela. L’entorn de Felipe hauria exigit “esborreu-ho tot” segons periodistes molt ben informats com Pilar Eyre.

| Africa Images, Casa Real

Silenci a Zarzuela

Fins ara no hi ha posicionament formal ni comunicat directe de la Casa Reial. No obstant això, l’entorn de Letizia sempre ha defensat la seva visibilitat cultural. Rodrigo Cortés, citat a TV3, va respondre al gest: “Letizia és una gran amant… dels llibres".

Per la seva banda, Pilar Eyre, visiblement crítica, suggereix que aquestes actituds de Letizia —“desafiant la monarquia”— podrien estar erosionant el pacte de discreció que ambdós mantenen per preservar la seva imatge pública.

Crisi matrimonial 'de llibre'

El tàndem Letizia‑Felipe no és nou a generar titulars intensos. El 2013, Pilar Eyre ja apuntava a una crisi matrimonial per suposades infidelitats de la reina, tot i que mai va ser confirmada. A més, el cosí de Letizia i biògrafs no oficials han al·ludit a desencontres i fins i tot a un avortament silenciat, cosa que afegeix substrat a aquests rumors.

| Casa Real, XCatalunya

Fonts interessades també han apuntat en altres ocasions a la bona sintonia de la parella: recordem el gest còmplice als Premis Planeta, que es va interpretar com una mostra de complicitat real cadenaser.com.

Una Reina Letizia sempre interessada en la cultura

Que la reina es mostri propera a una obra o autor no és nou: el 2024, va ser retratada per Annie Leibovitz en una campanya cultural del Banc d’Espanya, destacant la seva afició intel·lectual. Però la diferència és en l’íntim del gest: la carícia pública del llibre al costat de l’autor en una fira es percep com una declaració de simpatia personal, més enllà de l’institucionalisme.

Gelosia, molta gelosia

Aquest episodi planteja una pregunta inevitable: fins a quin punt pot Letícia mostrar la seva faceta personal sense contravenir els acords no escrits del matrimoni reial? El pacte de discreció al qual han arribat les parts es posa a prova cada vegada que traspassa la línia entre el cultural i l’emocional.