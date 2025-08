Anglaterra, en suspens: parla l'home que va salvar la princesa Anna d'un segrest

Els habitants d'Anglaterra s'han quedat molt sorpresos amb la darrera informació que ha sortit a la llum relacionada amb el conegut intent de segrest de la princesa Anna. I és que l'home que la va salvar en aquell moment ha decidit trencar el seu silenci per parlar sobre les novetats d'aquest cas.

Va ser el març de 1974 quan Anna va ser abordada per Ian Ball, un jove que en aquell moment tenia 26 anys. L'atac va tenir lloc a The Mall, Londres, on Ball va disparar contra quatre persones que van intentar intervenir.

| Europa Press

Posteriorment, l'agressor va ser portat davant el tribunal d'Old Bailey, on va confessar haver intentat raptar la princesa Anna i atemptar contra diverses persones. Després d'aquesta confessió, el jutge va ordenar la seva detenció “sense límit de temps” sota la Llei de Salut Mental.

Tanmateix, ara ha estat donat d'alta de l'hospital de màxima seguretat Broadmoor, sota règim de llibertat condicional, als 77 anys. Una informació que no ha estat comunicada a través de canals oficials.

Com era d'esperar, aquesta notícia ha causat una gran inquietud en qui van viure l'atemptat. Prova d'això són les reveladores declaracions de Ronnie Russell, l'home que va salvar la princesa Anna.

L'home que va salvar la princesa Anna de ser segrestada es rebel·la contra l'alliberament d'Ian Ball

Ronnie 'El Vell' Russell, ciutadà que va intervenir per evitar el segrest de la princesa Anna, ha manifestat el seu desacord després de la recent excarceració de l'agressor. “Li hauria d'haver pegat més fort”, ha assegurat tan bon punt s'ha assabentat de la notícia.

La nit de l'atac, Ronnie conduïa per The Mall quan Ball es va apropar al vehicle reial, on hi havia la germana de Carles III. Va ser llavors quan l'atacant va intentar segrestar-la per demanar tres milions de lliures a la reina Isabel com a rescat.

| SWNS

Després de presenciar aquesta escena, Russell no s'ho va pensar dues vegades a l'hora d'aturar el seu cotxe per evitar el tràgic destí que li esperava a la princesa Anna. Tot i que va ser encanonat amb una arma, aquest home es va enfrontar a Ball directament i li va donar tres cops decisius.

Ara, després de ser posat en llibertat, Ian Ball ha iniciat una campanya per revocar la seva condemna. A més, també ha negat els fets, assegurant que el segrest va ser un “engany”. I tot i haver confessat els delictes, entre ells, l'intent d'assassinat de dos policies a Old Bailey el 1974.

| Instagram, @theroyalfamily

Per la seva banda, en declaracions per al Daily Mail, Ronnie Russell ha mostrat la seva frustració per l'alliberament del segrestador: “No puc creure que hagin alliberat Ball, és ridícul. Li hauria d'haver pegat una mica més fort. Em preocupa que vingui a buscar-me? Anem més enllà: doneu-li la meva adreça i aquesta vegada ho faré millor”.

El salvador de la princesa Anna també ha volgut aprofitar l'ocasió per desmentir de manera taxativa la versió que ara ha donat Ian Ball sobre el que va passar aquell dia:

“Ara diu: «Res d'això va passar, se suposava que no hi havia pólvora a les bales». És absolutament impossible, perquè va passar. Hi vaig ser, veient-lo declarar-se culpable… Hauria de ser reincorporat a Broadmoor”.

Després del seu intent de segrest a la princesa Anna, Ian Ball va passar 45 anys en dos centres psiquiàtrics d'alta seguretat, primer a Rampton i després a Broadmoor. El 2019, durant el seu ingrés, es va gastar milers de dòlars per publicar el seu llibre To Kill a Princess.

Una situació que Ronnie Russell no veu amb bons ulls: “No entenc per què el van alliberar, per què una editorial va acceptar imprimir la seva autobiografia, ni per què va tenir beneficis per estalviar diners i anar a Barbados. Jo aniré a Barbados a finals d'aquest any, però és perquè vaig treballar per aconseguir-ho. L'han mimat massa i li ha resultat massa fàcil”.