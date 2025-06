Lamine Yamal trenca el seu silenci després de la publicació de les seves fotos amb Fati Vázquez

En només uns dies, el nom de Lamine Yamal ha passat de la gespa al centre de la polèmica mediàtica. El jove talent del FC Barcelona, amb només 17 anys —encara que a punt d’assolir la majoria d’edat—, ha estat captat en unes imatges al costat de la influencer Fati Vázquez, de 29 anys, durant unes vacances a Itàlia.

La diferència d’edat, el context del viatge i l’enrenou a les xarxes han convertit aquest cas en un dels temes més comentats del moment. La història va començar quan les xarxes van començar a fer connexions entre les publicacions d’ambdós. L’helicòpter, l’hotel, els paisatges… tot coincidia.

Però el moment que va acabar d’encendre totes les alarmes va arribar amb la portada de la revista Lecturas, que mostrava tots dos en una moto d’aigua, gaudint del mar italià. El titular no deixava lloc a dubtes: “Lamine Yamal es relaxa amb una influencer de 30 anys”.

| XCatalunya, Canva

La versió de Lamine Yamal, finalment revelada

Fins ara, faltava una peça essencial del trencaclosques: la reacció del mateix Yamal. El periodista Javier de Hoyos, que ja havia parlat amb l’entorn del jugador quan va esclatar el rumor, ha aconseguit contactar directament amb ell per aclarir els fets. Segons De Hoyos, Yamal ha estat taxatiu: “No m’he embolicat amb Fati Vázquez”.

Explica que en aquell viatge a Itàlia no estava amb companys del Barça, com s’havia especulat, sinó amb el seu equip personal, el seu grup d’amics i col·laboradors. Assegura que, tot i que les imatges existeixen i mostren moments compartits amb la influencer —com estar al iot o a la moto aquàtica—, no hi ha cap relació sentimental entre ells.

| Canva

Una invitació que ho canvia tot

Per la seva banda, Fati també va parlar amb De Hoyos en exclusiva. Va explicar que fa temps que coneix Lamine a través de les xarxes socials, i que va ser el mateix jugador qui la va convidar a unir-se al viatge. "No m’he embolicat amb ningú del grup", va insistir, remarcant que la seva presència allà es devia únicament a la invitació del jove crack del Barça.

Va afegir que la situació també està afectant la seva família i que desitja que no vagi a més. El cert és que, malgrat les explicacions, el focus mediàtic continua apuntant amb intensitat a tots dos.

I el més impactant de tot ha sortit ara

La polèmica ha fet un gir inesperat en les últimes hores. Segons ha pogut saber El Nacional, la família de Lamine Yamal ja s’hauria posat en contacte amb assessors legals, preocupats per la magnitud que està prenent l’assumpte i per la possible afectació a la imatge del jugador en un moment clau de la seva carrera.

El seu entorn no descarta accions legals si es continuen vulnerant els seus drets o difamant la seva reputació. Així, el que va començar com una escapada d’estiu s’ha convertit en un incendi mediàtic que encara és lluny d’apagar-se.