Gir de 180º amb Lamine Yamal després de ser relacionat amb una influencer: La veritat

El nom de Lamine Yamal fa dies que és a la boca de tothom. No pas per les seves jugades al camp ni pel seu talent precoç amb la pilota, sinó per un rumor que ha encès les xarxes i els programes d'entreteniment. Sembla que el jove crack del FC Barcelona hauria compartit un cap de setmana amb una coneguda influencer, cosa que ha despertat sospites d'una possible relació sentimental.

Tot va començar quan diversos usuaris van notar coincidències cridaneres a les fotografies pujades per tots dos a les seves xarxes socials. Paisatges, helicòpters i fins i tot un vaixell van ser suficients perquè molts arribessin a la conclusió que el davanter culer no estava sol…

Vacances, coincidències i un helicòpter compartit

Les especulacions van augmentar quan diverses pàgines de safareig —entre elles ‘La Cuernis’— van assenyalar que Yamal i aquesta influencer havien coincidit no només en fotos, sinó en mitjans de transport. Segons aquestes fonts, se'ls hauria vist al mateix helicòpter i al mateix vaixell durant un viatge recent.

Les imatges, tot i que no els mostraven junts explícitament, semblaven encaixar massa bé per ser pura casualitat. Com era d'esperar, la bomba va córrer com la pólvora a les xarxes. Usuaris van compartir les fotos, van fer muntatges i van començar a parlar de la “nova parella del Barça”.

Fins i tot alguns mitjans esportius van recollir la informació, destacant que el davanter, de només 17 anys, podria estar iniciant una relació amb una dona força més gran que ell.

La desmentida: “No tenim res”

Però abans que el rumor creixés més, algú molt proper a la situació va decidir aclarir les coses. El periodista i expert en celebritats Javier de Hoyos, conegut per la seva participació en programes com La familia de la tele, va publicar un vídeo afirmant haver parlat directament amb el mateix Lamine. La resposta del futbolista? Rotunda: “No tinc res amb ella”.

Segons va explicar De Hoyos, el davanter va negar qualsevol relació sentimental i va aclarir que no viatjava sol, sinó acompanyat de diversos companys del Barça. El missatge sembla clar: no hi ha romanç. Tanmateix, la presència de la influencer als mateixos llocs continua alimentant les sospites.

Una altra persona del Barça implicada?

Aquí és on apareix una nova hipòtesi que ha reactivat el misteri. De Hoyos va deixar caure una possibilitat que molts no havien considerat: potser el jugador amb qui la influencer té algun tipus de relació no és Yamal, sinó un altre membre del vestidor blaugrana. I això canviaria tot el relat.

“Probablement sí que té alguna cosa amb un altre jugador del Barça o sigui amiga íntima d'algun dels seus companys”, comentava el periodista. Aquest detall ha disparat la curiositat dels seguidors, que ara es dediquen a revisar fotos i publicacions antigues a la recerca de pistes.

Rumors, influencers i una història que segueix creixent

Mentrestant, Lamine ha decidit passar pàgina i gaudir de les seves vacances al Brasil. Així ho va mostrar en una història publicada des de l'aeroport, on anunciava que es dirigia al país sud-americà per retrobar-se amb amics i fins i tot, potser, amb Neymar, un dels seus ídols confessos.

Per la seva banda, la influencer en qüestió ha evitat comentar el tema directament. Tot i que ha publicat algunes imatges de les seves vacances, no ha confirmat ni desmentit la relació amb cap jugador. Però els seguidors no deixen passar-ne una: el seu resum a les xarxes incloïa una foto on se la veu abraçada per un home sense samarreta.

Serà veritat? Es tracta només d'una amistat? O estem davant d'un triangle sentimental dins del vestidor del Barça? L'únic cert per ara és el nom que ha encès totes aquestes teories: Fati Vázquez.