'Com si fos ahir' del 19 de juny: El Bernat impedeix que la Patri vagi a un concert

El capítol de Com si fos ahir del dijous 19 de juny arriba amb pressions laborals, decisions educatives i reconeixements professionals que posen a prova l’autoestima i les prioritats dels protagonistes.

El Bernat, decidit a tenir més control sobre la vida de la Patri i a reforçar la seva influència en la relació, aconsegueix per a ella una entrevista de feina. Tot i que la Patri no té cap interès real en aquesta oportunitat —potser perquè prefereix continuar el seu propi camí o perquè se sent pressionada pel Bernat—, finalment accepta per evitar el conflicte.

A més, sabrem que ho fa coincidir amb el concert que la Patri tenia agendat per anar amb el Valeri. Una vegada més, el Bernat manipula per sortir-se amb la seva i la Patri no ho veu. És evident que aquesta trama s’està encarant pel final de temporada i podría acabar molt malament.

| TV3

La Noe obre els ulls al Quique

Mentrestant, a l’institut, la Noe s’enfronta obertament al Bolaños, que ja ha anunciat la seva intenció de carregar-se les colònies escolars quan sigui director. Diu que no és ben bé així però acaba confessant que potser es faran cada dos anys.

Aquesta decisió fa saltar totes les alarmes en el claustre i entre els alumnes, i la Noe li retreu la manca de sensibilitat i de projecte educatiu.

Davant d’aquesta situació, el Quique —fins ara dubitatiu respecte al seu paper dins l’equip directiu— pren una decisió important que podria canviar l’equilibri de forces dins el centre: es presentarà a les eleccions per ser director?

| TV3

Finalment, la Itziar rep un reconeixement molt especial per part de l’Eugeni, que després de fer un tast del menú degustació de cara a l’estiu, la posa pels núvols davant de tothom. Aquest elogi, sincer o no, fa que la Itziar se senti valorada i motivada, tot i que el gest no passa desapercebut per a la Lorena.

L’Eugeni, centrat només en la Itziar, gairebé ignora la feina i l’esforç de la Lorena. Ja hem vist que la Lorena és envejosa i això encara pot ser un motiu més perquè acabi actuant contra la Itziar.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 19 de juny de 2025?

El penúltim episodi de la setmana de ‘Com si fos ahír’ començarà a les quatre i set minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, tindrà una durada de trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.