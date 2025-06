Lamine Yamal rompe su silencio tras la publicación de sus fotos con Fati Vázquez

En apenas unos días, el nombre de Lamine Yamal ha pasado del césped al centro de la polémica mediática. El joven talento del FC Barcelona, con solo 17 años —aunque a punto de alcanzar la mayoría de edad—, ha sido captado en unas imágenes junto a la influencer Fati Vázquez, de 29 años, durante unas vacaciones en Italia.

La diferencia de edad, el contexto del viaje y el revuelo en redes han convertido este caso en uno de los temas más comentados del momento. La historia comenzó cuando las redes empezaron a hacer conexiones entre las publicaciones de ambos. El helicóptero, el hotel, los paisajes… todo coincidía.

Pero el momento que terminó de disparar las alarmas llegó con la portada de la revista Lecturas, que mostró a ambos en una moto de agua, disfrutando del mar italiano. El titular no dejaba lugar a dudas: “Lamine Yamal se relaja con una influencer de 30 años”.

| XCatalunya, Canva

La versión de Lamine Yamal, al fin revelada

Hasta ahora, faltaba una pieza esencial del rompecabezas: la reacción del propio Yamal. El periodista Javier de Hoyos, que ya había hablado con el entorno del jugador cuando estalló el rumor, ha logrado contactar directamente con él para aclarar los hechos. Según De Hoyos, Yamal ha sido tajante: “No me he liado con Fati Vázquez”.

Explica que en ese viaje a Italia no estaba con compañeros del Barça, como se había especulado, sino con su equipo personal, su grupo de amigos y colaboradores. Asegura que, aunque las imágenes existen y muestran momentos compartidos con la influencer —como estar en el yate o en la moto acuática—, no hay relación sentimental alguna entre ellos.

| Canva

Una invitación que lo cambia todo

Por su parte, Fati también habló con De Hoyos en exclusiva. Contó que lleva tiempo conociendo a Lamine a través de redes sociales, y que fue el propio jugador quien la invitó a unirse al viaje. "No me he liado con nadie del grupo", insistió, subrayando que su presencia allí se debía únicamente a la invitación del joven crack del Barça.

Añadió que la situación está afectando también a su familia y que desea que no escale más. Lo cierto es que, pese a las explicaciones, el foco mediático sigue apuntando con intensidad a ambos.

Y lo más impactante de todo ha salido ahora

La polémica ha dado un giro inesperado en las últimas horas. Según ha podido saber El Nacional, la familia de Lamine Yamal ya se habría puesto en contacto con asesores legales, preocupados por la magnitud que está tomando el asunto y por la posible afectación a la imagen del jugador en un momento clave de su carrera.

Su entorno no descarta acciones legales si se siguen vulnerando sus derechos o difamando su reputación. Así, lo que comenzó como una escapada de verano se ha convertido en un incendio mediático que aún está lejos de apagarse.