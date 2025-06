Laia Alexandri es guanya els culers amb aquestes imatges

El món futbolístic culer es troba revolucionat després de l'impactant tornada de Laia Aleixandri al primer equip del FC Barcelona. Als seus 24 anys, la defensa catalana arriba lliure des del Manchester City per reforçar una rereguarda que buscava líder després de la marxa de Ingrid Engen. Un retorn en plena eclosió personal i esportiva que promet donar de què parlar

De la lliga anglesa al FC Barcelona

Laia deixa el Manchester City després de tres temporades exitoses a la Women's Super League, amb més de 50 partits i un creixement evident a nivell internacional. El fitxatge va ser anunciat oficialment el 16 de juny, poc després de fer anys i consolidada com una de les centrals més segures del panorama femení

L'acte va tenir lloc al Camp Nou, amb la presència de Joan Laporta, Marc Vivés i Xavi Puig, que la van rebre amb la insígnia de plata com a sòcia culer número 25, coincidint amb el seu 25è aniversari. Tot un gest simbòlic que reforça la idea d'un retorn emotiu i estratègic.

Un fitxatge que és un retorn

Laia no és nova a l'entorn del Barça. Formada a La Masia des dels 11 anys, va debutar amb el filial als 14, tot i que no va arribar a consolidar-se al primer equip. El 2017 va posar rumb a l'Atlético de Madrid, on va conquerir dues lligues i es va erigir com una promesa imbatible en defensa. El seu salt a l'elit va continuar a Anglaterra, on va polir el seu joc tàctic i físic

El seu perfil va agafar tanta rellevància que la UEFA la va incloure a la seva llista de “10 joves més prometedores” el 2020. A més, el seu palmarès inclou títols sub‑17, sub‑19 i sub‑20 amb Espanya, i experiència a l'absoluta des del 2019

Cor i esperit blaugrana

Des de l'entitat blaugrana es destaca que la seva tornada busca recuperar aquella solidesa defensiva clau després d'un període de transició. Laia, per la seva banda, va mostrar la seva ambició: “Arribo amb molta il·lusió, sé a què aspira aquest equip. Vinc a guanyar-ho tot”

La repercussió a xarxes va ser frenètica. A Instagram, Laia va compartir una emotiva despedida del City: “I say goodbye having given everything for this club and for this shirt”. Per la seva banda, al compte oficial blaugrana van destacar el seu contracte fins al 2029, fet que subratlla la visió de projecte a llarg termini

Millor moment personal i professional

Aquest capítol arriba en un moment clau. Només un dia després de casar-se, Laia va signar la seva tornada a casa abans d'incorporar-se a la selecció per preparar la pròxima Eurocopa

La jugadora suma 40 internacionalitats amb Espanya i una trajectòria juvenil brillant: campiona d'Europa sub‑17, brillants Eurocopes sub‑19 i sub‑20, a més d'experiència a l'elit des de jove

| F.C. Barcelona

Què aportarà al Barça?

Solidesa defensiva, ja que és una central amb desplegament físic, anticipació i experiència. Visió i sortida de pilota: ja que té habilitats aconseguides a Anglaterra que ajudaran a les sortides des del darrere.

Lideratge i maduresa. Aporta temple en partits clau, com ja va demostrar a la Supercopa d'Espanya amb l'Atlético