Fitxatges Barça: Interès reactivat per un lateral dret, operació fallida el 2024

El FC Barcelona no atura la seva activitat al mercat de fitxatges. Amb Joan Garcia ja tancat, als despatxos del club català no es descansa. La prioritat continua sent reforçar algunes posicions clau amb jugadors que s'adaptin al model de joc blaugrana i que, a més, s'ajustin a la situació econòmica del club, encara subjecta a les restriccions de LaLiga.

Una de les posicions que més atenció està rebent les darreres setmanes és el lateral dret. Jules Koundé ha complert en aquesta posició, però no és la seva posició natural i el seu futur podria estar vinculat a l'eix central. Per això, la direcció esportiva ha activat diversos noms per reforçar aquest flanc de la defensa.

Un nou perfil per al lateral dret

El perfil que busca el Barça és clar: un jugador jove, amb projecció internacional, experiència en una lliga europea competitiva i que pugui consolidar-se a llarg termini al Camp Nou. En aquest sentit, el club ha sondejat el mercat alemany, l'italià i també el francès, on ha trobat una de les opcions que més agraden.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Tot i que no es tracta d'una operació prioritària —altres carpetes com la de Nico Williams estan més avançades—, des de la direcció esportiva s'està preparant el terreny per si hi ha marge econòmic per afrontar el fitxatge. En qualsevol cas, el lateral dret serà reforçat si es produeix alguna venda important o si LaLiga dona llum verda al pla de viabilitat culer.

Competència internacional i obstacles financers

Segons informa el mitjà brasiler UOL, el Barcelona ha intensificat els contactes amb l'AS Mònaco per fer-se amb un lateral dret que fa temps que està a l'òrbita de grans clubs europeus. El Tottenham, per exemple, també ha mostrat interès i podria presentar competència directa les properes setmanes.

| XCatalunya

L'obstacle principal perquè el fitxatge es concreti és econòmic. El Mònaco demana 35 milions d'euros, una xifra que el Barça considera elevada tenint en compte les seves restriccions pressupostàries. A més, les diferències fiscals entre Espanya i Anglaterra podrien fer que el club francès percebi menys diners nets en cas d'una venda a l'entitat blaugrana.

Malgrat això, el Barça confia que el jugador doni prioritat a unir-se a l'equip català, motivat pel projecte esportiu, la possibilitat de disputar la Champions League i el potencial de creixement sota les ordres de Hansi Flick.

Un lateral modern amb recorregut ofensiu

El jugador en qüestió ja ha disputat més de 120 partits a la Ligue 1, acumulant 8 gols i 14 assistències. La seva regularitat li ha permès entrar a les convocatòries de la selecció brasilera absoluta, on s'ha consolidat com una de les grans promeses per al futur del combinat sud-americà.

Amb 23 anys, es tracta d'un lateral modern, amb bona lectura tàctica, capacitat per sumar-se a l'atac i molta velocitat per incorporar-se per banda. Seria una peça valuosa tant en un esquema de quatre defenses com en línia de tres centrals amb carrilers llargs.

La seva arribada no només reforçaria la defensa del Barça, sinó que permetria alliberar Koundé i dotar de més recursos una plantilla que aspira a tornar a competir amb els grans d'Europa.

Un fitxatge estratègic que il·lusiona

L'operació no és fàcil, però a Can Barça hi ha optimisme. Si les condicions s'ajusten i LaLiga aprova els moviments econòmics del club, el fitxatge podria concretar-se al llarg del mes de juliol. Si es tanca, seria una aposta de present i futur que encaixaria perfectament en el nou cicle que vol inaugurar Joan Laporta.

I el nom del jugador que ho reuneix tot —projecció, talent, experiència i ambició— és Vanderson.