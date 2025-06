Laia Alexandri se gana a los culers con estas imágenes

El mundo futbolístico culé se encuentra revolucionado tras la impactante vuelta de Laia Aleixandri al primer equipo del FC Barcelona. A sus 24 años, la defensa catalana aterriza libre desde el Manchester City para fortalecer una retaguardia que buscaba líder tras la marcha de Ingrid Engen. Un regreso en plena eclosión personal y deportiva que promete dar de qué hablar.

De la liga inglesa al FC Barcelona

Laia abandona Manchester City tras tres temporadas exitosas en la Women's Super League, con más de 50 partidos y un crecimiento evidente a nivel internacional. El fichaje fue anunciado oficialmente el 16 de junio, poco después de cumplir años y consolidada como una de las centrales más seguras del panorama femenino.

El acto tuvo lugar en el Camp Nou, con la presencia de Joan Laporta, Marc Vivés y Xavi Puig, quienes la recibieron con la insignia de plata como socia culé número 25, coincidiendo con su 25.º cumpleaños. Todo un guiño simbólico que refuerza la idea de un regreso tan emotivo como estratégico.

Un fichaje que es un regreso

Laia no es una novata en el entorno culer. Formada en La Masia desde los 11 años, debutó con el filial a los 14, aunque no llegó a consolidarse en el primer equipo elpais.com. En 2017 tomó rumbo al Atlético de Madrid, donde conquistó dos ligas y se erigió como una promesa imbatible en defensa. Su salto a la élite continuó en Inglaterra, donde pulió su juego táctico y físico.

Su perfil cobró tal relevancia que la UEFA la incluyó en su lista de “10 jóvenes más prometedoras” en 2020 elpais.com. Además, su palmarés incluye títulos sub‑17, sub‑19 y sub‑20 con España, y experiencia en la absoluta desde 2019.

Corazón y espíritu azulgrana

Desde la entidad blaugrana se destaca que su vuelta busca recuperar esa solidez defensiva clave tras un periodo de transición. Laia, por su parte, mostró su ambición: “Llego con mucha ilusión, sé lo que este equipo aspira. Vine a ganarlo todo”.

La repercusión en redes fue frenética. En Instagram, Laia compartió una emotiva despedida del City: “I say goodbye having given everything for this club and for this shirt”. Por su parte, en la cuenta oficial blaugrana destacaron su contrato hasta 2029, lo que subraya la visión de proyecto a largo plazo.

Mejor momento personal y profesional

Este capítulo llega en un momento clave. Apenas un día después de casarse, Laia firmó su vuelta a casa antes de incorporarse a la selección para preparar la próxima Eurocopa.

La jugadora suma 40 internacionalidades con España y una trayectoria juvenil brillante: campeona de Europa sub‑17, brillantes Eurocopas sub‑19 y sub‑20, además de experiencia en la élite desde joven.

¿Qué aportará al Barça?

Solidez defensiva, pues es una central con despliegue físico, anticipación y experiencia. Visión y salida de balón: pues tiene habilidades conseguidas en Inglaterra que ayudarán a las salidas desde atrás.

Liderazgo y madurez. Aporta temple en partidos clave, como ya demostró en la Supercopa de España con el Atlético.