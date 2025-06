Joel Joan dona suport a unes paraules de Sílvia Orriols: El wokisme, desesperat

per Pol Nadal

Des de fa anys, Joel Joan ha estat una veu reconeixible en la cultura catalana. Avui, el seu missatge a les xarxes ha sorprès: l'actor ha viralitzat el discurs de Sílvia Orriols al Parlament, qualificant-lo com a “absolutament encertat”. Un gest que va més enllà d’una simple mostra de suport i que pot marcar un abans i un després.

Què va dir Joel Joan?

El matí del 20 de juny, Joan va compartir al seu perfil un vídeo d'Orriols criticant obertament el “cinisme” d'ERC. La reclamació de compliment de les resolucions sobre Sixena contrastava amb la pregunta de la portaveu: què passa amb les declaracions d’independència i referèndums aprovats? L’actor no es va limitar a compartir: va afirmar que ella tenia “tota la raó aquí”.

Aquest suport no és anecdòtic. Joan es va implicar molt en el procés de 2017 i és un ferm defensor de la llengua i la cultura catalanes.

| Parlament de Catalunya

Aliança Catalana, un projecte que no para de créixer

Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll i figura d'Aliança Catalana, va emergir amb força el 2024 gràcies als seus missatges contundents sobre immigració, la defensa del català i la percepció d’abandonament per part d’ERC i Junts.

A les xarxes, els seus discursos es comparteixen amb rapidesa, creant reaccions intenses. Figures com Joel Joan o Toni Freixa han donat suport públicament al seu discurs, ajudant a eliminar el tabú del qüestionament intern del sobiranisme. Per a molts, és una alternativa als discursos “bonistes” o massa acomodaticis.

Sílvia Orriols no s’atura i no s’espanta davant els intents de l’esquerra de fer-la callar. En aquest sentit, ha estat sancionada per declaracions en què va dir que l’islam era incompatible amb els valors occidentals i també ha estat atacada físicament, en concret, li van llençar farina.

| Parlament de Catalunya

Canvis gràcies al discurs de Joel Joan

Trenca amb els estereotips sobre la cultura progressista: dona suport a una figura etiquetada d’extrema dreta. D’altra banda, llança un missatge a ERC i Junts: la indignació sobiranista perdura, amb nous rostres que capitalitzen aquest descontentament. I encara més, qüestiona la correcció política i les identitats importades, creant una narrativa que uneix identitat nacional i cultural.