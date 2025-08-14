Laia Alexandri (Barça Femenino) celebra dos meses de casada con fotos inéditas

Hubo un día en junio que cambió por completo su calendario emocional. Hoy, dos meses después, Laia Aleixandri vuelve al pasado reciente para regalar un pedazo íntimo a sus seguidores. La central catalana ha cerrado un verano frenético entre pasillo nupcial y túnel de vestuarios. Primero llegó el “sí, quiero”; luego, el regreso al Barça y después, la concentración con la selección en plena Eurocopa.

Preparativos, vestido y la pista “M&L_14.06.25”

La futbolista publicó en Instagram una serie de imágenes de los preparativos, con un tono nostálgico y muy cuidado. Se la ve enfundada en un vestido blanco de hombros descubiertos, arropada por su familia mientras ajustan los últimos detalles. El pie de foto guiña un ojo a la fecha que marcó todo: “M&L_14.06.25 ↳ Preparativos”, acompañando esas escenas de camerino que no se habían mostrado.

No es la primera vez que la defensa comparte claves de su gran día. Días después de la ceremonia, publicó otro álbum con un mensaje contundente. “14.06.2025, el día más feliz de nuestras vidas”, confirmaba la efeméride que sus fans ya habían adivinado. Esa publicación selló el tono de celebración que ahora retoma con material inédito.

Quién es Moisés Trillo

Laia se casó a mediados de junio con Moisés Trillo, profesional del deporte y fundador de BePlayer, una agencia integrada en el ecosistema YouFirst especializada en fútbol femenino. Su papel en la industria y la relación cercana con varias jugadoras hicieron que el enlace corriera como la pólvora en redes y portales deportivos.

Entre los rostros conocidos que asistieron a la ceremonia se vieron a compañeras de vestuario como Ona Batlle o Patri Guijarro, dos nombres clave en el vestuario azulgrana. Su presencia quedó registrada en perfiles que siguen el día a día del woso y en crónicas que circularon aquel fin de semana. La combinación de fútbol y romance convirtió el enlace en uno de los eventos del verano.

El regreso al Barça y la Euro que aplazó la luna de miel

Apenas cuarenta y ocho horas después de la boda, el Barça anunció el fichaje de Aleixandri hasta 2029, materializando un retorno sentimental y deportivo. La operación se comunicó de forma oficial y rubricó la vuelta de la central formada en La Masia, que llega para reforzar una defensa ambiciosa. El movimiento cerró un círculo emocional en Can Barça y reordenó el verano de la jugadora.

Con la Eurocopa inmediatamente después, la pareja aparcó la luna de miel y postergó celebraciones para más adelante. La propia Aleixandri lo admitió en una entrevista durante el torneo, donde se definió como “exigente” y centrada en el objetivo colectivo. Su mensaje reforzó la imagen de profesional que no baja la guardia ni en pleno pico sentimental.

Las nuevas fotos han despertado una oleada de mensajes de felicitación y cariño entre aficionados y periodistas especializados. El recuerdo del “14.06.25” vuelve a activar el relato de un verano redondo, con nupcias, contrato y objetivos deportivos por delante. La publicación confirma que, pese al ruido del mercado y la agenda internacional, la futbolista se guarda espacio para celebrar.