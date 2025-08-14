Marc Ribas confirma el seu èxit amb 'Joc de Cartes Estiu' i supera aquest programa

Agost sol adormir la televisió, però ahir a la nit la cuina va trencar la migdiada. Un plat molt nostre va sacsejar la graella amb força i va deixar la competència descol·locada. Marc Ribas va agafar el volant estival amb nervi, ofici i la tensió culinària habitual. L’“arròs del Barcelonès” va obrir la gana i, a més, va moure el marcador de la nit.
L’arròs que va fer líder a ‘Joc de Cartes Estiu’
El capítol dedicat a trobar el millor arròs del Barcelonès va convertir ‘Joc de Cartes Estiu’ en el dominador del horari de màxima audiència a Catalunya. L’entrega va reunir 330.000 espectadors de mitjana i un 23,8 % de quota, superant el Telenotícies Vespre, que va signar 322.000 i 22,4 %. L’edició del migdia va quedar en 305.000 amb 25,6 %, en una jornada marcada pel consum baix típic d’agost. Aquestes dades confirmen que el format gastronòmic conserva un tiratge excepcional fins i tot en setmanes fluixes.
L’arrossegament va ser immediat i va caure com una llosa sobre la competència directa. El segon tram nocturn, ja fora del “boom” de l’arròs, va evidenciar el fenomen del tema del dia. La reposició dedicada al “millor restaurant de la Costa Daurada” va baixar a 156.000 espectadors i 17,1 % de quota. D’aquesta manera es normalitzava el rendiment després del pic inicial.
Més enllà de la xifra, la victòria reforça la posició de Ribas com a rostre indiscutible de la gastronomia televisiva catalana. La marca ‘Joc de Cartes’ continua oferint tensió competitiva i paisatges saborosos amb una narrativa molt reconeixible. L’aposta estival, a més, juga amb parelles de restauradors i desafiaments directes que dinamiten la cortesia i acceleren el drama. La combinació va tornar a funcionar amb precisió.
Promoció oficial i un capítol venut com a “intensíssim”
La maquinària de 3Cat va escalfar l’estrena amb previsió. El compte oficial a X va recordar l’horari i va empènyer el lema estiuenc del programa, activant comunitat i conversa en temps real durant l’emissió. L’engagement va ser notable, amb clips, mems de tastos fallits i debats sobre el punt exacte del socarrat.
En la prèvia ja s’havia catalogat l’episodi d’“intensíssim”, una etiqueta que encaixa amb el que es va veure a la pantalla. La descripció emfatitzava friccions entre participants i aliances estratègiques, un substrat perfecte per a les xarxes. La promesa es va complir i va deixar diverses escenes de valor televisiu, del veredicte final tens a la sorpresa d’alguna tècnica a la brasa.
La pàgina del programa a la plataforma també va situar el capítol com la segona parada d’aquesta tanda estival. El catàleg certifica el full de ruta: capítols temàtics d’agost, enfocament en tapes, terrasses i clàssics de platja, amb l’arròs com a reclam central. La identificació de l’episodi com T9xC2 i la seva durada confirmen l’ordre i l’ambició del tall líder.
Marc Ribas, per la seva banda, consolida una imatge d’àrbitre exigent que combina pedagogia culinària i competició sense complaences. L’audiència hi troba un guia reconeixible, però també un jutge que no tem el desacord. A televisió, el carisma mana, i aquí es va tornar a notar.
La fotografia de dimecres deixa un missatge clar per a la temporada estival. L’entreteniment gastronòmic de producció local pot liderar davant marques sòlides quan ofereix conflicte, emoció i un esquer cultural potent. L’arròs, símbol compartit de la Mediterrània, va operar com a catalitzador perfecte al bell mig d’agost. La televisió pública catalana va rendibilitzar aquest imaginari amb èxit mesurable.