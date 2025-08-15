Logo xcatalunya.cat
Gent

Kiko Jiménez decideix abandonar casa seva per un motiu inesperat: Sofía Suescun ho sap

Ningú no esperava el motiu pel qual Kiko Jiménez ha decidit abandonar la llar que comparteix amb Sofía Suescun a Madrid

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Al programa Fiesta s'ha donat l'última hora sobre Kiko Jiménez i Sofía Suescun. La notícia ha arribat després de diversos dies de rumors i titulars. Tot va començar amb la portada de la revista Lecturas, on s'assegurava que la parella ha estat travessant una possible crisi.

El motiu, segons la publicació, hauria estat una suposada infidelitat de Sofía amb Juan Faro, un conegut influencer. Des que aquesta informació ha sortit a la llum, els mitjans de comunicació no han deixat de vigilar la casa que tots dos comparteixen a Madrid.

Kiko Jiménez i Sofia Suescun somrient posant davant d'un fons fosc.
S'ha filtrat una possible infidelitat de Sofía Suescun a Kiko Jiménez | Europa Press

Càmeres i reporters han romàs a la porta. Han intentat aconseguir declaracions però Kiko i Sofía han optat pel silenci. No han volgut respondre a les preguntes i han preferit no alimentar la polèmica.

Kiko Jiménez i Sofía Suescun deixen la seva casa a Madrid

A televisió també s'ha revelat una altra dada important i s'ha comentat que Kiko ha estat molt afectat. Tant que no ha anat al seu lloc de treball a Fiesta. L'absència ha estat notòria i ha cridat l'atenció del públic.

Avui, des del mateix programa, s'ha compartit una informació d'última hora: La parella ha decidit abandonar la seva llar i sortir d'Espanya. El motiu ha estat clar: la pressió mediàtica a la porta de casa seva. La situació s'ha tornat insuportable: les càmeres no han cessat i el descans s'ha convertit en una prioritat.

Una parella formada per Kiko Jiménez i Sofia Suescun, somrients, s'abracen en un entorn exterior amb vegetació i escales il·luminades, ell porta una camisa vermella i pantalons blancs, mentre que ella vesteix un vestit blanc ajustat.
La parella ha decidit abandonar Espanya per descansar | Instagram, @sofia_suescun

Segons s'ha explicat, Kiko i Sofía han preparat un viatge, han volgut deixar enrere les polèmiques i han buscat un lloc on puguin desconnectar dels mitjans. No han revelat la destinació. Han preferit mantenir-la en secret perquè volen una privacitat absoluta.

Sofía Suescun i Kiko Jiménez volen prendre's uns dies de descans fora de Madrid

Aquesta decisió ha sorprès molts: alguns han interpretat que es tracta d'una fugida mentre altres pensen que és una manera de protegir la seva relació de parella. El cert és que Kiko abandona la seva llar al costat de Sofía. Ho fa per descansar, ho fa per fugir, almenys per un temps, de la pressió mediàtica.

Foto de Sofía Suescun i la seva parella, Kiko Jiménez, fent-se una foto junts davant d'un mirall
Sofia i Kiko volen fugir de la pressió mediàtica | Instagram, @sofia_suescun

Fiesta s'ha assenyalat que aquest moviment podria marcar un abans i un després en la parella. Han passat dies intensos, han suportat rumors i han estat el centre de l'atenció mediàtica. Ara, han pres distància i han buscat un respir.

L'expectació segueix creixent. La incògnita sobre la destinació del viatge continua. I, mentrestant, la història de Kiko i Sofía segueix donant de què parlar.

