Kiko Jiménez decide abandonar su hogar por un motivo inesperado: Sofía Suescun lo sabe

En el programa Fiesta se ha dado la última hora sobre Kiko Jiménez y Sofía Suescun. La noticia ha llegado tras varios días de rumores y titulares. Todo empezó con la portada de la revista Lecturas, en ella se aseguró que la pareja ha estado atravesando una posible crisis.

El motivo, según la publicación, habría sido una supuesta infidelidad de Sofía con Juan Faro, un conocido influencer. Desde que esta información ha salido a la luz, los medios de comunicación no han dejado de vigilar la casa que ambos comparten en Madrid.

| Europa Press

Cámaras y reporteros han permanecido en la puerta. Han intentado conseguir declaraciones pero Kiko y Sofía han optado por el silencio. No han querido responder a las preguntas y han preferido no alimentar la polémica.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun dejan su casa en Madrid

En televisión también se ha revelado otro dato importante y se ha comentado que Kiko ha estado muy afectado. Tanto que no ha acudido a su puesto de trabajo en Fiesta. La ausencia ha sido notoria y ha llamado la atención del público.

Hoy, desde el propio programa, se ha compartido una información de última hora: La pareja ha decidido abandonar su hogar y salir de España. El motivo ha sido claro: la presión mediática en la puerta de su casa. La situación se ha vuelto insoportable: Las cámaras no han cesado y el descanso se ha convertido en una prioridad.

| Instagram, @sofia_suescun

Según se ha contado, Kiko y Sofía han preparado un viaje, han querido dejar atrás las polémicas y han buscado un lugar en el que puedan desconectar de los medios. No han revelado el destino. Han preferido mantenerlo en secreto debido a que quieren privacidad absoluta.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez quieren tomarse unos días de descanso fuera de Madrid

Esta decisión ha sorprendido a muchos: Algunos han interpretado que se trata de una huida mientras otros piensan que es una forma de proteger su relación de pareja. Lo cierto es que Kiko abandona su hogar junto a Sofía. Lo hace para descansar, lo hace para huir, al menos por un tiempo, de la presión mediática.

| Instagram, @sofia_suescun

En Fiesta se ha señalado que este movimiento podría marcar un antes y un después en la pareja. Han pasado días intensos, han soportado rumores y han sido el centro de la atención mediática. Ahora, han tomado distancia y han buscado un respiro.

La expectación sigue creciendo. La incógnita sobre el destino del viaje continúa. Y, mientras tanto, la historia de Kiko y Sofía sigue dando de qué hablar.