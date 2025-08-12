Logo xcatalunya.cat
Una dona de cabells foscos i un home amb ulleres de sol posen junts davant d’un fons blau.
Impacte per la notícia que ‘Lecturas’ ha revelat sobre Sofía Suescun i Kiko Jiménez | xcatalunya.cat, Europapress
Gent

'Lecturas' avança la seva portada amb una mala notícia sobre Sofía Suescun i el xicot

La revista ‘Lecturas’ ha avançat la seva portada amb una informació important sobre Sofía Suescun i Kiko Jiménez

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Aquesta tarda, el programa TardeAR ha sorprès la seva audiència. Els col·laboradors han avançat en directe la portada de la revista Lecturas. La informació ha deixat tothom sense paraules al plató perquè han destapat una mala informació sobre Sofía Suescun i Kiko Jiménez.

Segons ha publicat la coneguda revista, "Sofía Suescun i Kiko Jiménez estan al límit de la ruptura. Kiko ha descobert suposades cites secretes de Sofía amb l'influenciador Juan Faro". Una revelació inesperada que ha sacsejat el món del cor.

Foto de Sofía Suescun i la seva parella, Kiko Jiménez, fent-se una foto junts davant d'un mirall
Sofía Suescun i Kiko Jiménez podrien estar a punt de trencar | Instagram, @sofia_suescun

Fa tot just uns dies, la Sofía havia emocionat els seus seguidors. Ho va fer amb una carta publicada a les seves xarxes socials i en ella va professar el seu amor a Kiko. Li va prometre amor etern amb un missatge ple de sentiments i ara, aquesta notícia ha canviat completament el panorama.

Ningú esperava la informació que Lecturas ha revelat sobre Sofía Suescun i la seva parella

Al plató, la reacció no s'ha fet esperar. Gloria Camila, ex de Kiko Jiménez i col·laboradora del programa, ha trencat el silenci: "He respirat perquè no és res meu", ha afirmat amb sinceritat. Les seves paraules han generat rebombori.

"Això diu molt d'ells perquè ell li ha posat les banyes i ella també", ha afegit sense dubtar. La jove ha explicat que se sent alleujada. La notícia no la implica directament.

Dona jove amb expressió seriosa en un programa de televisió amb fons rosa i text a la pantalla sobre una possible infidelitat
Gloria Camila reacciona a l'última hora de Sofía Suescun i Kiko Jiménez | Telecinco

El periodista Antonio Rossi també ha volgut opinar: "Si és veritat que ha passat, és passat i segur que ja n'han parlat", ha manifestat. El seu to ha estat més conciliador. Ha volgut restar dramatisme a la situació.

Gloria Camila ha anat més enllà: "Dubto molt que ho deixin", ha assegurat. Ha revelat que, malgrat tot, la Sofía i en Kiko continuen molt enamorats. Les seves declaracions han obert un nou debat entre els tertulians.

Demà a la revista Lecturas hi haurà tota la informació sobre la suposada deslleialtat de Sofía Suescun al seu noi

L'avanç de Lecturas ha marcat la conversa del dia. El bombazo mediàtic ha estat impossible d'ignorar. La relació d'una de les parelles més mediàtiques ha quedat sota lupa.

Kiko Jiménez i Sofia suesquen posant en un esdeveniment de Quars Produccions, amb Kiko vestit amb camisa vermella i pantalons blancs i Sofia amb un vestit blanc ajustat.
Tothom espera saber més detalls sobre la informació que ha avançat ‘Lecturas’ | Europa Press

Amb aquest avançament, la revista ha revelat la pitjor notícia per a Sofía Suescun i Kiko Jiménez. Una història que barreja amor, gelosia i possibles traïcions. El públic queda ara pendent de la versió dels protagonistes.

Al plató, la tensió ha estat evident i ningú ha volgut perdre detall. L'eco d'aquesta última hora ja s'ha estès per les xarxes socials. Milers de comentaris han envaït les plataformes digitals.

La portada de Lecturas ja ha complert el seu objectiu. Ha fet tremolar la tranquil·litat de la Sofía i en Kiko. I ha encès l'espurna de la polèmica a la crònica rosa.

