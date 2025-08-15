Carmen Alcayde atura 'Fiesta' per desemmascarar la persona que l'ha estafada

Avui al programa Fiesta hi ha hagut un gran rebombori, la tensió s'ha notat des del primer moment. Carmen Alcayde ha confessat que ha estat víctima d'un frau. La col·laboradora ha sorprès tothom amb el seu relat sobre aquest contratemps que li ha afectat tant a ella com a la seva parella.
Carmen Alcayde ha explicat que un promotor l'ha contactada i li ha demanat que gravi un vídeo per promocionar un esdeveniment. Segons ell, aquell vídeo serviria per convidar-la a assistir-hi i així donar visibilitat al local. Al principi, la proposta no ha aixecat sospites i tot ha semblat normal.
Tanmateix, la Carmen ha revelat que l'esdeveniment no era real i ho ha descobert després d'haver enviat el vídeo. En aquell moment, el plató ha reaccionat amb sorpresa. A més, Carmen Alcayde no ha dubtat a aturar el programa per desemmascarar el seu estafador i confessar que ha estat: "Fran Kyra".
Carmen Alcayde revela a Fiesta que no ha estat l'única víctima
Amor Romeira, present al programa, ha pres la paraula i ha confessat que ella també ha estat víctima del mateix engany. L'Amor ha detallat el modus operandi de l'estafador i segons ha explicat en directe, l'home utilitza el vídeo per presentar-se al local en nom del famós. Allà demana diners per la seva suposada assistència, després es queda els diners i desapareix.
Aquest mètode deixa el famós en una situació complicada. El local perd els diners. L'artista no cobra i la imatge pública de la persona afectada queda danyada.
La Carmen ha explicat per què ha caigut a la trampa: “Semblava real, et demanava vídeos, t'enviava fotos del local, era molt professional”, ha afirmat. L'Amor ha volgut afegir una dada personal. “És un pocavergonya, em va estafar un cop i després va intentar tornar-ho a fer”, ha dit amb indignació.
L'última hora que ha donat Fiesta sobre Carmen Alcayde ha sorprès tothom
Durant el programa s'ha revelat la clau per entendre l'engany. El promotor sempre desapareix després de cobrar els diners. A més, organitza esdeveniments que no existeixen i amb aquest sistema aconsegueix enganyar tant el famós com el local.
Amor Romeira ha confirmat que totes dues han denunciat els fets a la policia i ha assegurat que espera que aquest home no torni a enganyar ningú més. Carmen Alcayde ha assentit. Ha dit que explicar la seva experiència pot servir d'avís.
El programa ha tancat el tema recordant la importància de verificar qualsevol proposta professional. Avui Fiesta ha destapat un frau que ha deixat al descobert una perillosa forma d'engany en el món de l'espectacle.