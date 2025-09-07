Kensington Palace, incapaç d'amagar el que farà aviat el príncep Guillem

Kensington Palace intenta en tot moment controlar el que es comunica del príncep Guillem. Tanmateix, ara no ha pogut amagar el que ell farà ben aviat i que resulta realment sorprenent.
Ha sortit a la llum que el futur rei d'Anglaterra participarà d'aquí a pocs dies en un conegut programa de televisió. Allà es mostrarà en una faceta molt allunyada del protocol.
El pas televisiu del príncep Guillem que ha sortit a la llum per sorpresa de Kensington Palace
Des de Kensington Palace es treballa amb afany i minuciositat per cuidar la comunicació referent al príncep Guillem. No obstant això, ara ha estat impossible evitar que surti a la llum el que d'aquí a uns dies farà el germà del príncep Harry. Es tracta d'una sorprenent participació seva que ha deixat tothom bocabadat.
El futur rei d'Anglaterra, conegut per la seva responsabilitat i seriositat, s'allunyarà de la seva imatge habitual i apareixerà en un programa de televisió. Sí, on es mostrarà en una faceta molt més relaxada i propera al públic.
Aquest inesperat gir en la seva agenda oficial ha estat revelat a través de les xarxes socials. En aquestes és on s'ha confirmat que el príncep Guillem participarà en la tercera temporada d'un conegut programa d'Apple TV+. Aquest espai, titulat The Reluctant Traveler with Eugene Levy, versa sobre viatges pel món.
El príncep Guillem participarà a The Reluctant Traveler
El príncep Guillem farà la seva aparició a la tercera temporada de The Reluctant Traveler with Eugene Levy. En aquesta edició, el presentador s'encarregarà de realitzar diferents activitats que ha inclòs a la seva llista de coses per fer abans de morir. I això el portarà a viatjar a Londres, a Mèxic i fins i tot a l'Índia.
En l'episodi en què apareixerà el príncep Guillem, que s'emetrà el 19 de setembre, el conductor compartirà amb ell rialles i comentaris divertits. Així, en el tràiler, es pot veure el marit de Kate Middleton fent broma amb aquell sobre un dels punts de la seva llista de desitjos. Ni més ni menys que emborratxar-se amb ell.
La participació del jove en aquest programa ressalta la seva disposició a mostrar una faceta diferent de si mateix. I això és quelcom poc comú per als membres de la reialesa, especialment per a algú amb les seves responsabilitats com a futur monarca.
A més, la seva presència en aquest format està generant molta expectació, ja que hi ha ganes de veure'l més natural que mai i allunyat dels formalismes. Sense oblidar que, de la mateixa manera, està generant debat.
Alguns ciutadans veuen aquest pas que ha fet com una manera positiva d'apropar els membres de la família reial al poble. Tanmateix, d'altres consideren que va en contra del protocol tradicional. Però la realitat és que aquest espai mostrarà una faceta del príncep Guillem que podria ser beneficiosa en termes de popularitat i simpatia.