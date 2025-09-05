L'entorn de la princesa Leonor revela per fi què ha passat a l'Acadèmia de l'Aire

L'Acadèmia de l'Aire ha patit de primera mà l'arribada de la princesa Leonor a les seves instal·lacions. A San Javier, l'hereva al tron hi romandrà 10 mesos mentre adquireix formació aèria militar. Donada la seva presència, l'entorn de la princesa ha revelat, per fi, què implica tenir la futura reina a l'AGA.
I és que, per molt que s'hagi insistit, la princesa Leonor no és com qualsevol estudiant de l'Acadèmia de l'Aire. Si bé ha de complir amb les seves obligacions com la resta d'alumnes, és inevitable que hi hagi certes diferències. També que s'adoptin mesures que impliquin un canvi evident al recinte.
Així s'ha adaptat l'Acadèmia de l'Aire a la presència de la princesa Leonor
Des del moment en què la princesa Leonor va posar un peu a l'Acadèmia de l'Aire, el recinte ha canviat de manera dràstica. Es va intensificar la idea que res no canviaria durant aquests 10 mesos, però la realitat ha estat molt diferent. No debades, parlem de la futura reina i, com a tal, tot ha d'estar calculat al mil·límetre.
Per això, l'entorn de la princesa Leonor ha revelat què ha passat a l'Acadèmia de l'Aire: han aixecat una gran tanca. Amb precisió i rapidesa militar, en qüestió de poc temps s'ha establert que es delimiti tot el perímetre que envolta el recinte.
L'entorn, abans obert al costat del Mar Menor, ja no ho serà tant; al seu lloc hi haurà una tanca que sobresortirà del paisatge costaner per marcar el territori. Aquesta tanca no és qualsevol reixa. Tindrà dos metres i mig d'alçada i, per si algun curiós ho intentés, va rematada amb filferro d'espines per dissuadir qualsevol accés.
Aquest tancament millorarà la protecció de les instal·lacions i coincideix amb l'arribada de la princesa Leonor a l'Acadèmia de l'Aire. Amb això es garanteix que l'hereva estigui fermament protegida i lluny de mirades indiscretes.
No és que hagin de construir una fortalesa, però s'han assegurat que aquesta zona costanera que abans convidava al passeig quedi controlada estrictament. A més, han previst portes per a vehicles, cosa que significa que qualsevol circulació queda regulada. Tota aquesta magna obra que superarà els 100.000 euros s'executarà en cinc mesos.
Les altres mesures amb què compta la princesa Leonor a l'Acadèmia de l'Aire
Més enllà d'aquesta tanca robusta, també s'han implementat altres mesures de seguretat a l'Acadèmia de l'Aire. Per exemple, s'ha millorat la revisió de correspondència al límit i s'ha instal·lat un escàner de raigs X a la sala de paqueteria.
És discret, eficaç, alhora que necessari després de l'arribada de la princesa Leonor. Es tracta de cuidar cada enviament que entra a l'Acadèmia de l'Aire per evitar paquets sospitosos. No s'han vinculat oficialment aquests canvis amb l'arribada de la princesa Leonor, però la coincidència en el calendari no passa desapercebuda.
Tot i que Leonor és tractada com una cadet més, els protocols de seguretat han guanyat en intensitat. La zona marinera, amb la seva exposició natural, ja no és un punt feble i la tanca amb filferro d'espines ho confirma.
A això cal afegir-hi l'equip de professionals amb què compta la princesa Leonor. S'ha sabut que, juntament amb ella, a l'Acadèmia de l'Aire hi ha unes 15 persones que vetllen per la seva seguretat. Tot i que no interfereixen directament en el seu dia a dia, sí que estan pendents de cada moviment que fa l'hereva.
Sens dubte, uns canvis dràstics en la normalitat del recinte que ara compta entre els seus cadets amb la futura reina.