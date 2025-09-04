L'entorn de Kate Middleton sorprèn el príncep Guillem en confessar: 'És una...'

L'entorn de Kate Middleton ha sorprès el príncep Guillem en revelar una confessió inesperada sobre la personalitat de la princesa en els seus primers anys. Aquesta informació arriba d'algú que va treballar molt a prop de Kate abans que ella formés part oficialment de la família reial. La revelació mostra una faceta poc coneguda de la duquessa i aporta una perspectiva diferent sobre qui és realment.
Claudia Bradby, dissenyadora de joies i col·laboradora de Kate el 2007, ha explicat a People com va ser l'experiència de treballar amb ella. En aquella època, Kate Middleton encara no havia assumit les grans responsabilitats ni les pressions de la Corona, cosa que va permetre que es mostrés més natural i relaxada. Bradby ha assegurat que Kate era professional, dedicada i posseïa una tranquil·litat que sorprenia qui la coneixia en la intimitat.
El que més ha cridat l'atenció ha estat la manera com ha descrit la princesa, afirmant que "és una dona molt bonica i atractiva". Tanmateix, no era només el seu físic, sinó com omplia l'espai amb un caràcter encantador i afable. Aquesta combinació de qualitats ha estat el que va conquerir i sorprendre el príncep Guillem des del principi.
Els primers passos de Kate Middleton abans de ser princesa
La col·laboració entre totes dues va néixer quan Kate, acabada de graduar en Història de l'Art per la Universitat de St. Andrews, va decidir començar la seva carrera en la moda.
Treballava aleshores per a Junior Jigsaw, una marca britànica de moda juvenil, i va acceptar la invitació de Bradby per crear juntes una joia que representés el vincle entre mares i filles. Aquest projecte reflectia no només el talent creatiu de Middleton, sinó també la seva sensibilitat envers temes familiars.
Bradby va relatar que no esperava rebre la trucada de Kate i que en un primer moment va pensar que era una broma. No obstant això, aviat es va concretar la col·laboració i van dissenyar el 'Mother and Child Pendant Necklace', un penjoll de plata de llei amb quars rosa i perla, pensat per a mares i filles. La peça es va convertir en un dels majors èxits de la col·lecció i va destacar el bon gust de Kate.
La faceta desconeguda de Kate Middleton que va conquerir el príncep Guillem
L'impacte d'aquesta col·laboració va ser significatiu per a totes dues i ha deixat una empremta que es manté fins avui. El collaret continua a la venda a la botiga en línia de Bradby, encara que amb alguns canvis respecte al disseny original. Això confirma que la influència de Kate en el projecte ha estat duradora i que la seva faceta professional és molt més profunda del que comunament es percep.
Així, la confessió de l'entorn de Kate Middleton ha permès que el príncep Guillem conegui una faceta més autèntica i propera de la seva esposa des d'una nova perspectiva. La combinació de bellesa, serenor i talent que descriuen qui l'ha tractada revela una dona molt més complexa i humana. Així, podem comprendre millor Kate Middleton, no només com a princesa, sinó com a persona.