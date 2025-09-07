Kensington Palace, incapaz de esconder lo que va a hacer pronto el príncipe Guillermo

Kensington Palace intenta en todo momento controlar lo que se comunica del príncipe Guillermo. Sin embargo, ahora no ha podido esconder lo que él va a hacer muy pronto y que resulta realmente sorprendente.

Ha salido a la luz que el futuro rey de Inglaterra va a participar en unos días en un conocido programa de televisión. Allí se mostrará en una faceta muy alejada del protocolo.

| Europa Press

El paso televisivo del príncipe Guillermo que ha salido a la luz para sorpresa de Kensington Palace

Desde Kensington Palace se trabaja con ahínco y minuciosidad para cuidar la comunicación referente al príncipe Guillermo. No obstante, ahora ha sido imposible evitar que salga a la luz lo que en unos días va a hacer el hermano del príncipe Harry. Se trata de una sorprendente participación suya que ha dejado a todos boquiabiertos.

El futuro rey de Inglaterra, conocido por su responsabilidad y seriedad, se alejará de su imagen habitual y aparecerá en un programa de televisión. Sí, donde se mostrará en una faceta mucho más relajada y cercana al público.

Este inesperado giro en su agenda oficial ha sido revelado a través de redes sociales. En estas es donde se ha confirmado que el príncipe Guillermo participará en la tercera temporada de un conocido programa de Apple TV+. Este espacio, titulado The Reluctant Traveler with Eugene Levy, versa sobre viajes por el mundo.

El príncipe Guillermo participará en The Reluctant Traveler

El príncipe Guillermo hará su aparición en la tercera temporada de The Reluctant Traveler with Eugene Levy. En esta edición, el presentador se encargará de realizar distintas actividades que ha incluido en su lista de cosas por hacer antes de morir. Y esto le llevará a viajar a Londres, a México e incluso a India.

En el episodio en el que aparecerá Guillermo, que se emitirá el 19 de septiembre, el conductor compartirá con él risas y comentarios divertidos. Así, en el tráiler, se puede ver al marido de Kate Middleton bromeando con aquel sobre uno de los puntos de su lista de deseos. Ni más ni menos que emborracharse con él.

La participación del joven en este programa resalta su disposición a mostrar una faceta diferente de sí mismo. Y eso es algo poco común para los miembros de la realeza, especialmente para alguien con sus responsabilidades como futuro monarca.

Es más, su presencia en ese formato está generando mucha expectación, pues hay ganas de verlo más natural que nunca y alejado de los formalismos. Sin olvidar que, de igual modo, está generando debate.

Algunos ciudadanos ven este paso que ha dado como una forma positiva de acercar a los miembros de la familia real al pueblo. No obstante, otros consideran que va en contra del protocolo tradicional. Pero, la realidad es que este espacio va a mostrar una faceta del príncipe Guillermo que podría ser beneficiosa en términos de popularidad y simpatía.