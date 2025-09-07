Kate Middleton i la seva família amaguen un secret que impressionaria mitja Europa

Aquesta setmana, la princesa de Gal·les ha tornat a ocupar titulars per un motiu inesperat. Kate Middleton i la seva família amaguen un secret que, en sortir a la llum, podria impressionar mitja Europa i afegir un nou matís a la seva imatge pública. El descobriment no té a veure amb la seva recuperació del càncer ni amb el seu paper institucional, sinó amb una connexió familiar amb un avantpassat.
Lluny del que molts pensaven, el membre més valorat de la Família Reial britànica d’aquest any ha estat el príncep Guillem, segons l’estudi de YouGov. Tanmateix, aquest aparent canvi de posició no ha restat interès a una revelació que vincula la princesa amb una dona del passat. Quina història s’amaga darrere d’aquest parentiu i per què està generant tanta expectació?
Surt a la llum un secret familiar sobre Kate Middleton
Kate Middleton ha estat al focus mediàtic els darrers mesos, especialment després d’anunciar-se la seva recuperació de la malaltia. El seu paper a la monarquia semblava destinat a tornar a brillar, però l’última enquesta de popularitat ha mostrat un gir inesperat, situant el príncep Guillem com a favorit.
En paral·lel, un descobriment històric ha posat de relleu el pes de les seves arrels familiars. L’investigador Michael Reed, en declaracions a The Times i replicades per Vanity Fair, ha revelat un vincle poc conegut entre Kate i la seva tia rebesàvia, Anne Lupton. El que crida l’atenció no és només la genealogia, sinó les sorprenents coincidències entre ambdues vides, separades per gairebé un segle d’història.
El secret que guarda la família de Kate Middleton és la història d’Anne Lupton, la seva tia rebesàvia, nascuda el 1888. Reed sosté que el més impressionant no és el parentiu en si, sinó el paral·lelisme vital que ambdues comparteixen.
Segons les seves paraules: "Els paral·lelismes entre Anne i Kate són extraordinaris. Totes dues eren entusiastes filantropes, tenien una relació propera amb la reialesa i mostraven un interès especial pel benestar dels infants".
Anne va dedicar gran part de la seva vida a promoure l’educació infantil. Va ser directora de la Lady Margaret School a Chelsea i fundadora del London Housing Centre, un espai que va arribar a rebre Jordi V i la reina Maria de Teck. El seu compromís li va valer la condecoració de l’Orde de l’Imperi Britànic el 1920.
Per la seva banda, Kate ha fet de la primera infància l’eix central de la seva fundació, amb la qual ja ha beneficiat gairebé mig milió de joves del Regne Unit. Ella mateixa ha descrit aquest projecte com "l’obra de la seva vida", destacant que l’educació primerenca és una "oportunitat sagrada" per transformar la societat.
L’eco entre ambdues biografies resulta encara més evident quan s’observa com van afrontar les dificultats. Anne va perdre els seus tres germans a la Primera Guerra Mundial i va ser rebutjada per l’empresa familiar per ser dona, però va forjar el seu camí en l’àmbit educatiu i social. Kate, per la seva banda, ha afrontat un desafiament personal amb la seva malaltia, reforçant el seu missatge d’esperança i resiliència.
La vida d’Anne Lupton i el reflex en Kate Middleton
El vincle entre ambdues dones es remunta a Olive Middleton, germana d’Anne i besàvia de Kate. Olive va ser mare de Peter Middleton, l’avi de la princesa, qui el 1962 va acompanyar el príncep Felip d’Edimburg com a copilot en una gira de dos mesos per Sud-amèrica.
La història d’Anne no es limita a la seva tasca filantròpica. Després d’estudiar a Cambridge, va viatjar per Sud-amèrica i Canadà abans de tornar a Anglaterra, on va decidir compartir la seva vida a Chelsea amb Enid Moberly Bell, filla de l’editor de The Times. Era el que en aquella època es coneixia com un "Boston marriage", una convivència entre dones solteres econòmicament independents que qüestionava les normes socials.
Aquest esperit inconformista sembla ressonar en Kate, qui, des d’un rol diferent, també ha desafiat expectatives. Tot i formar part d’una de les institucions més tradicionals d’Europa, ha buscat modernitzar la imatge de la monarquia a través d’un estil proper i un compromís social actiu.
Aquest paral·lelisme s’estén fins i tot a la manera com ambdues van trobar suport a la reialesa. Anne va rebre visites de sobirans britànics al seu centre, mentre Kate manté una agenda oficial que la connecta de manera directa amb comunitats vulnerables.
El secret que connecta Kate Middleton amb Anne Lupton aporta una dimensió inesperada a la figura de la princesa de Gal·les. Totes dues comparteixen un llegat de compromís social i educatiu que transcendeix generacions i fronteres a Europa. La clau serà comprovar si aquest descobriment històric enforteix encara més la percepció de Kate com a futura reina i referent social.