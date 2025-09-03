Kate Middleton (43 anys) descobreix què passaria si decideix divorciar-se de Guillem

Imaginem per un moment que Kate Middleton es divorciés del príncep Guillem. La idea, encara que hipotètica, genera tota mena de reaccions i especulacions. En aquest marc, als 43 anys, la duquessa de Cambridge ja sap exactament les conseqüències de la seva ruptura matrimonial.
Una experta en protocol reial ha avançat les claus del que seria, sens dubte, el divorci que més expectació aixecaria. No obstant això, no seria el primer que es produiria a la monarquia britànica. Com a exemple hi ha el protagonitzat per Lady Di i Carles d'Anglaterra, patiria Kate les mateixes conseqüències que la seva sogra?
Kate Middleton coneix les conseqüències del seu divorci amb el príncep Guillem
Parlar de Kate Middleton i del príncep Guillem és parlar d'una de les parelles més consolidades i estimades de la monarquia europea. Ells representen la unitat i la fortalesa d'un amor a prova de bombes. Però hi va haver un moment en la seva història d'amor que el seu romanç va estar en el punt de mira per les suposades infidelitats de Guillem.
Això va fer que els mitjans es plantegessin l'escenari d'una possible ruptura matrimonial. Davant d'això, Middleton coneix a la perfecció totes i cadascuna de les conseqüències que comportaria divorciar-se del futur rei i mare del seu successor.
En primer lloc, el més probable és que Kate perdés el tractament de 'Sa Altesa Reial'. Històricament, després d'un divorci reial, se sol retirar aquest distintiu honorífic. Ja va passar amb Lady Di, el cas de la qual serveix d'exemple per conèixer amb exactitud què passaria amb Middleton.
Tanmateix, podria conservar el títol de duquessa de Cambridge i el de duquessa de Cornualla, això dependria dels acords establerts.
Pel que fa als diners, el seu estil de vida no es veuria pràcticament alterat. Si la separació tingués lloc, Kate probablement rebria un acord financer similar o més gran que el que va rebre Diana. En el seu moment van ser milions i manutenció anual; avui, segons una experta en protocol reial, serien més.
Tampoc disminuiria el focus mediàtic, de fet, podria intensificar-se. Abandonar la família reial atrau l'atenció dels paparazzis més que quedar-s'hi dins. Kate Middleton tindria encara més exposició pública, tal com va passar amb la seva sogra o Meghan Markle.
El punt més delicat entre Kate Middleton i el príncep Guillem
Sense dubte, la qüestió més delicada seria la relacionada amb el futur dels tres fills de Kate i el príncep Guillem. La custòdia dels seus fills no seria tan senzilla com en una separació de parella qualsevol. Per llei antiga britànica, la custòdia legal dels fills reials correspon al sobirà regnant.
Si arribés el divorci abans que Guillem sigui rei, el rei Carles III tindria l'última paraula sobre amb qui es queden els nens. Encara que a la pràctica Kate i el príncep Guillem podrien continuar coparentant, com Diana i Carles ho van fer després del seu divorci.
Les seves vides sentimentals també farien un gir dràstic amb clares diferències. En convertir-se en una civil, Kate podria tornar-se a casar sense tantes formalitats. Mentrestant, el príncep Guillem necessitaria permís reial per fer-ho, com va passar quan l'actual rei es va casar després del seu divorci.
Però Kate i Guillem no serien els únics que patirien les conseqüències d'un divorci: la imatge general de la institució es veuria sacsejada. Els prínceps de Gal·les gaudeixen d'una gran popularitat i gran part del poble britànic confia en el seu regnat. Si se separessin es generaria una inestabilitat que complicaria el futur de la Corona.
En aquest sentit, resulta més senzill intentar solucionar els problemes de parella, respectar-se i arribar a un acord per evitar la més gran de les catàstrofes. De moment, Regne Unit pot estar tranquil, ja que la salut del matrimoni entre Kate i el príncep Guillem és perfecta.