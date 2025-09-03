Confessió d'Andreu Genestra, el cuiner de la infanta Sofia: 'És molt...'

Andreu Genestra, el cuiner encarregat d'omplir l'estómac de la infanta Sofia i de la seva família, ha trencat el seu silenci. En una entrevista recent, entre moltes altres confidències, el mallorquí ha destapat els gustos menys coneguts de la infanta.
Si fa uns mesos va ser Leonor qui va desvetllar el plat preferit de la seva germana, ara ha estat el xef qui aporta el seu granet de sorra. A poc a poc es van coneixent detalls de Sofia, que va guanyant protagonisme a passos de gegant.
Andreu Genestra desvela la faceta menys coneguda de la infanta Sofia
El reconegut xef Andreu Genestra ha ofert una mirada exclusiva als secrets de les recepcions reials a Marivent. Particularment, ha desvetllat aspectes sobre les preferències de la Família Reial, incloent-hi la infanta Sofia.
“És molt llaminera”, ha confessat Genestra en la seva última entrevista al programa D Corazón. El xef ha ressaltat que hi ha hagut un canvi de tendència al menú de la Família Reial durant la seva estada a Marivent. Andreu s'ha convertit en el cuiner de confiança de la Casa Reial i ja és la tercera vegada que compten amb ell.
El mallorquí va ser l'encarregat de delectar els paladars dels convidats que la Família Reial va rebre a la tradicional recepció a Mallorca. Per això, sap millor que ningú els seus gustos, inclosos els de la infanta Sofia.
El mateix Genestra, sempre humil i proper, va reconèixer que les infantes es decanten per les postres. Ho va matisar dient que no només les nenes, sinó que la família sencera té preferències diferents. Mentre elles són llamineres, els reis prefereixen productes de l'hort, marisc i sabors de la mar.
En aquest repertori de sabors, hi apareixien propostes com xurro de moniato amb xocolata i un gelat exquisit de cirera, marrasquí i vainilla. Va ser precisament aquest últim el que, segons Andreu Genestra, va triomfar. En bromejar sobre quin dolç havia conquerit més, la infanta Sofia no va dubtar a dir que “és molt llaminera”.
Amb aquesta frase, el xef va oferir una pinzellada humana a un esdeveniment carregat de solemnitat, i va convertir la revelació en un gest simpàtic i proper.
La infanta Sofia es fon amb els dolços
La confessió de Genestra crida especialment l'atenció si tenim en compte les normes alimentàries de la Casa Reial. La reina Letícia ha implementat a la Zarzuela una dieta sana i equilibrada on la brioixeria i el sucre en general es controlen en excés.
Tanmateix, això no ha impedit que la infanta Sofia es fongui davant d'un bon dolç. Encara més si és elaborat de la mà del prestigiós xef mallorquí. I és que no és el mateix un dolç processat que un creat al gust d'un paladar reial.
“Hi havia una norma clara des de la Casa Reial i la Família: que s'utilitzés producte local, producte de temporada”, va explicar el cuiner. La qual cosa confirma la inquietud que totes les elaboracions siguin tan sanes com sigui possible.
La infanta Sofia no és només una figura protocol·lària, és una jove amb apetències senzilles i universals. Com sentir plaer per un gelat ben fet i dolç. I aquesta confidència de Genestra fa que molts se sentin vinculats amb ella, reconeixent en aquesta passió pel dolç un tret familiar i humà.
En aquest entorn, la revelació que la infanta Sofia i la seva germana tenen debilitat per les postres adquireix un encant especial. El contrast entre la solemnitat de l'acte i aquesta confessió tan quotidiana ens acosta més a la Família Reial i a la infanta en particular. Perquè de nou es torna a deixar palès la seva naturalitat i com darrere del seu rol institucional, s'amaga una jove amb debilitats i temptacions.