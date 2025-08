El trist motiu darrere la reaparició de Miranda Rijnsburger sense Julio Iglesias

Acaben d'encendre's totes les alarmes al voltant de Miranda Rijnsburger i Julio Iglesias. I tot després que hagi quedat al descobert el trist motiu pel qual la socialité ha reaparegut al nostre país sense la companyia del seu marit.

No hi ha dubte que aquest mediàtic matrimoni conforma una de les parelles més reservades de tot el panorama nacional. Amb residència a la localitat d'Ojén, Màlaga, tots dos senten un profund arrelament per la Costa del Sol. No obstant això, les seves aparicions públiques són molt escasses.

Tot i la seva vida marcada per la discreció, Miranda Rijnsburger ha estat vista recentment a Marbella. Ara bé, una vegada més, sense la companyia del seu marit, Julio Iglesias.

L'ocasió no va ser casual, ja que va assistir a una cita molt especial per a la seva família: una vetllada benèfica celebrada fa dues setmanes i organitzada pel Rotary Club marbellí.

Segons ha transcendit, aquell dia, Miranda Rijnsburger va assistir juntament amb les dues filles que ha tingut amb Julio Iglesias, Victòria i Cristina, a la XXXVIII Gala benèfica d'estiu del club.

Miranda Rijnsburger assisteix juntament amb les seves filles, i sense la companyia de Julio Iglesias, a un important acte benèfic

Miranda Rijnsburger i les seves filles van formar part del grup de 500 assistents a la XXXVIII edició de la gala d'estiu del Rotary Club marbellí, fundat el 1979. L'esdeveniment va tenir lloc als jardins de la Concepció, un espai habitual per a aquest tipus d'actes socials.

Els fons recaptats durant la cita es van destinar a més d'una vintena d'entitats sense ànim de lucre repartides per tot el país. Entre elles, n'hi havia una d'especialment significativa per a Julio Iglesias i la seva família.

El programa Fiesta ha estat l'encarregat de mostrar en primícia les imatges de Miranda Rijnsburger a l'esdeveniment. A més, van deixar al descobert la raó per la qual l'exmodel i les seves filles van decidir assistir a aquesta important cita.

“Les tres hi han anat per donar suport a la fundació de Niccolo, nebot net de Julio Iglesias”, ha assenyalat la periodista Amparo de la Gama. “Miranda va demanar que no volia publicitat, per això les imatges només les tenim nosaltres. Miranda va fer una gran donació”, ha afegit la col·laboradora a continuació.

La gala va tenir lloc el passat 18 de juliol. Tanmateix, no ha estat fins diumenge, 3 d'agost, quan aquest programa de Telecinco ha fet pública la presència de Miranda Rijnsburger i les seves filles bessones.

Durant l'esdeveniment, la dona i les filles de Julio Iglesias van col·laborar amb diverses associacions dedicades a causes socials. Una d'elles va ser la Niccolo’s Light Foundation, creada arran de la mort de Niccolo Iglesias, net de Carlos Iglesias, germà del cantant.

El jove va perdre la vida el febrer de 2024, amb només 20 anys, després de patir un tipus de tumor cerebral poc freqüent. Com era d'esperar, la seva pèrdua va causar un fort impacte en el seu entorn familiar, especialment entre els fills de l'artista.

“Niccolo era la llum que tothom buscava, una presència impossible d'oblidar”, es pot llegir en una publicació commemorativa de la fundació. L'entitat destaca la vitalitat i esperit generós del jove, a qui descriuen com algú amb la capacitat d'il·luminar aquells que l'envoltaven.

Durant la seva vida, Niccolo va mantenir una actitud allunyada del focus públic. De fet, només es va deixar veure davant les càmeres el 2019, quan va participar juntament amb les seves cosines Victòria i Cristina a Le Bal, el prestigiós ball de debutants celebrat a París.