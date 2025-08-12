Julio Iglesias, 81 años: 'Se formó en mi espalda un tumor benigno que afectó a...'

Julio Iglesias está alejado de los escenarios y centrado en su vida personal. Y esto ha traído consigo todo tipo de informaciones y especulaciones. Por ese motivo, a sus 81 años, ha tenido que salir al paso de las mismas.

En concreto, fue recientemente cuando Julio contó su situación real. Y, en ese alarde de sinceridad, reveló que hace 62 años “se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas”. Tras ello, dio a conocer cómo está en estos momentos e incluso si va a volver a cantar pronto.

| CRTVG

Julio Iglesias decide hablar alto y claro

Julio Iglesias es uno de los cantantes españoles que más interés suscita dentro y fuera de nuestro país. Por ese motivo, últimamente, han aparecido informaciones y rumores sobre su estado de salud, que han preocupado. Más aún cuando su amigo Carlos Herrera se refirió a unos problemas de movilidad, que hicieron saltar las alarmas.

Por eso, el propio artista decidió salir al paso de todo ello, hablando para la revista ¡Hola! En ella se sinceró hablando de dichos problemas, que son cosa del pasado. Y, al hacerlo, desveló algo que se desconocía.

Exactamente, explicó que hace algo más de seis décadas “se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge”.

Iglesias describió este periodo de su vida como un desafío, pero también como una etapa que lo fortaleció. El tumor y la operación pasaron a ser solo una anécdota dentro de su trayectoria vital. A pesar de las dificultades físicas que pudo haber enfrentado en su juventud, siempre se ha mostrado optimista y agradecido por poder seguir adelante y disfrutar de una exitosa carrera profesional.

| GTRES, Europa Press, esp.xcatalunya.cat

A lo largo de los años, han surgido diversos rumores sobre su salud. De ahí que en dicha entrevista llegó a manifestar: “Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre”.

Y añadió, entre risas, que “siempre suelo decir con mis amigos, incluso en el escenario, que tengo 20 años de cintura para arriba. Y muchísimos de cintura para abajo”. De este modo, reflejó su actitud relajada y su habilidad para tomarse con humor las especulaciones sobre su estado.

La vida tranquila de Julio Iglesias

Lejos de los focos y la presión mediática, Julio Iglesias ha preferido centrarse en su vida personal. Sí, llevando una existencia tranquila en su residencia en las Bahamas junto a su esposa, Miranda Rijnsburger.

| Instagram, @julioiglesias

Julio Iglesias confesó que ahora le apetece disfrutar de su tiempo libre de manera sencilla, con actividades cotidianas como nadar en la piscina. Y llevar un día a día relajado, alejado del bullicio de los escenarios y las giras internacionales.

Sin embargo, esto no significa que esté retirado. De hecho, dejó claro que sigue trabajando en nuevos proyectos, incluyendo una serie de Netflix que contará la historia de su vida.