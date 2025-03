Avís urgent de Carlos Herrera sobre la salut de Julio Iglesias: 'Pateix...'

per Pol Nadal

La recent preocupació per la salut de Julio Iglesias ha captat l'atenció de seguidors i mitjans de comunicació. Als seus 81 anys, l'icònic cantant espanyol ha mantingut una vida relativament privada en els últims temps, cosa que ha generat diverses especulacions sobre el seu benestar.

Informació de primera mà

Tot va començar quan el periodista i amic proper d'Iglesias, Carlos Herrera, va esmentar en el seu programa de ràdio que l'artista havia enfrontat problemes de salut relacionats amb un osteoblastoma a la columna vertebral. Aquest tumor benigne, encara que no cancerós, pot afectar significativament la mobilitat i qualitat de vida de qui el pateix. Herrera va descriure la situació de Julio amb una metàfora cridanera: "De cintura per amunt està estupendament. De cintura per avall, té 500 anys". ​

| YouTube

Aquestes declaracions van encendre les alarmes entre els admiradors del cantant i en l'àmbit mediàtic, generant una onada de preocupació i especulacions sobre l'estat actual de la seva salut.​

Reaccions dels seguidors

Davant el rebombori causat, Carlos Herrera es va veure en la necessitat d'aclarir els seus comentaris. En una intervenció posterior, va especificar que l'osteoblastoma al qual es referia va ser una condició que Julio Iglesias va superar fa anys, poc després d'un accident de trànsit en la seva joventut. Herrera va emfasitzar que, en l'actualitat, el cantant no pateix aquesta afecció i que la seva salut és bona, encara que, naturalment, enfronta els desafiaments propis de la seva edat.

El mateix Julio Iglesias ha sortit al pas de rumors infundats en ocasions anteriors. Fa uns mesos, va desmentir categòricament informacions sobre una suposada retirada i problemes de salut greus, manifestant la seva molèstia per la difusió de notícies falses i assegurant que, quan decideixi retirar-se, ho anunciarà personalment. ​

| Instagram, Canva Creative Studio, XCatalunya

És important recordar que Julio Iglesias ha tingut una carrera marcada per la seva resiliència. Després d'un accident automobilístic el 1962 que va truncar la seva prometedora carrera com a futbolista, va trobar en la música una nova passió que el va portar a convertir-se en un dels artistes més reconeguts a nivell mundial. La seva capacitat per reinventar-se i superar adversitats ha estat una constant en la seva vida.