Joaquín Abad filtra el modus operandi de Joan Carles I amb les dones: 'Pagava...'

per Sergi Guillén

Les recents revelacions sobre la relació entre Joan Carles I i Bárbara Rey han sacsejat els fonaments de la monarquia espanyola. Fotografies inèdites i testimonis han confirmat el que durant anys va ser un secret de domini públic: el Rei Emèrit va mantenir una relació extramatrimonial amb l'actriu i vedette espanyola.

Aquestes filtracions han revifat l'interès per les nombroses aventures amoroses del ja ex monarca, destacant el modus operandi que feia servir per relacionar-se amb dones de l'àmbit públic.

Unes noves informacions impactants

Segons el periodista Joaquín Abad, expert a la vida privada del Rei Emèrit Joan Carles I, el Rei tenia un patró ben definit per establir contacte amb dones que l'atreien. Quan una presentadora de televisió o actriu captava la seva atenció a la pantalla, el monarca expressava el seu interès als seus assessors.

Aquests s'encarregaven de gestionar l'acostament, assegurant-se que la dona acceptés la trobada motivada principalment per beneficis econòmics. Aquest procediment permetia al Rei mantenir les seves relacions a la més estricta discreció.

| XCatalunya

Un cas emblemàtic és el d'una treballadora de TVE que va mantenir una relació amb Joan Carles I abans del seu idil·li amb Bárbara Rey. Segons Abad, el rei va quedar fascinat en veure-la a la televisió i va sol·licitar als seus serveis secrets que organitzessin una trobada.

Aquests ho van arreglar tot perquè la dona acudís a l'hotel Villamagna de Madrid, on es duien a terme les cites. Per cada trobada, la dona rebia un pagament de 500.000 pessetes, una suma considerable a l'època. Manuel Prado i Colom de Carvajal, home de confiança del Rei, era l'encarregat de gestionar aquests pagaments i garantir la discreció de les reunions.

Una vida plena d'amants

Aquest modus operandi no es limitava a una dona. El Rei Emèrit Joan Carles I va mantenir múltiples relacions extramatrimonials seguint aquest patró. Els serveis secrets exercien un paper crucial, assegurant que les trobades es realitzessin sense aixecar sospites i evitant que la Reina Sofia se n'assabentés.

Tot i això, la Reina era conscient de les infidelitats del seu marit. En una ocasió, en descobrir el romanç amb Bárbara Rey, va estar a punt d'abandonar el matrimoni.

Va fer les maletes i es va traslladar a l'Índia amb els fills, buscant el suport de la seva mare, la reina Federica. Aquesta la va persuadir de tornar a Espanya i complir el seu paper institucional, recordant-li que la seva responsabilitat estava per sobre dels problemes personals.

Les revelacions de Joaquín Abad donen llum sobre les pràctiques que Joan Carles I feia servir per mantenir les seves relacions extramatrimonials en secret.

L'ús de fons públics per pagar els seus amants i la implicació dels serveis secrets en l'organització d'aquestes trobades han generat una controvèrsia profunda. Aquestes pràctiques no només qüestionen l'ètica del monarca, sinó que també plantegen interrogants sobre l'ús de recursos de l'Estat per a fins personals.