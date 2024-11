Mario Picazo ho confirma: Les zones on caldrà utilitzar paraigües aquesta setmana

per Sergi Guillén

El meteoròleg Mario Picazo ha explicat a les seves xarxes socials les zones més afectades per pluges aquesta setmana. La DANA, que ha causat precipitacions intenses en diversos punts, es desplaça ara cap a l'Atlàntic i afecta les Canàries. A la seva piulada, Picazo detalla com La Palma serà l'illa amb més risc, encara que tota la regió ha d'estar alerta.

Segons les dades proporcionades, les pluges continuaran sent localitzades a les Canàries i algunes zones del nord d'Espanya. A més, dimecres i dijous s'esperen pluges a Galícia, el Cantàbric i els Pirineus. Aquestes precipitacions estaran acompanyades d'un descens notable de les temperatures a bona part del país.

Avisos i zones més afectades

La DANA, que ronda les Canàries, podria deixar pluges de fins a 15 litres per hora a algunes illes. Aquestes precipitacions seran especialment intenses al començament de la setmana. Les imatges compartides per Mario Picazo mostren com aquest fenomen atmosfèric influeix a la zona de Madeira i l'arxipèlag canari.

Per a la meitat de la setmana, un front fred portarà precipitacions intenses al nord-oest peninsular. Regions com Galícia i les comunitats del Cantàbric estaran en alerta per acumulats importants de pluja. Als Pirineus, es preveu que aquestes pluges siguin més febles i localitzades.

Descens de temperatures dràstic

El pas del front fred a partir de dijous farà que les temperatures baixin de manera notable. Encara que dilluns i dimarts es mantindran els valors propers als 20 graus a la majoria del país, la recta final de la setmana portarà una caiguda tèrmica. En algunes zones, les temperatures podrien ser fins a 10 graus més baixes respecte dels valors inicials de la setmana.

Les Canàries gaudiran de temperatures suaus fins a mitjans de setmana, amb màximes de 25 graus en algunes capitals. Tot i això, l'entrada de l'aire fred també afectarà l'arxipèlag, especialment cap al final del període.

| Canva

Què cal esperar al final de la setmana?

Cap a dijous, nous fronts atlàntics podrien impactar algunes regions del nord, però no afectaran de manera generalitzada. Les altes pressions protegiran la resta d'Espanya de pluges intenses i deixaran un panorama més estable. Tot i això, divendres s'hauran d'observar les zones més exposades per avaluar possibles riscos.

Les imatges del model meteorològic ECMWF compartides per Picazo confirmen les àrees amb més acumulat de pluges. Galícia serà la regió amb les precipitacions més considerables, seguides per les comunitats del Cantàbric. A la resta del país, les pluges seran més febles i disperses.

Precaució i paraigües a mà

Mario Picazo adverteix de la importància de seguir les actualitzacions meteorològiques aquesta setmana. Les precipitacions a les Canàries i el nord peninsular podrien causar problemes locals. A més, el descens tèrmic podria generar una sensació tèrmica més baixa en algunes zones.

És fonamental prendre precaucions, especialment a les regions amb més risc de pluja. Tot i que algunes zones veuran menys pluges, la inestabilitat marcarà bona part de la setmana.