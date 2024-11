Embolic a la perruqueria: El privilegi de Victoria Federica que cabreja a les clientes

Victoria Federica, néta del rei emèrit Joan Carles I, ha esdevingut un dels noms més mediàtics de la família Borbó. La seva incursió al món dels influencers i el seu estil de vida sofisticat l'han posicionat com un personatge habitual a les notícies de societat. A això se sumen les polèmiques que sempre l'envolten, des de les sortides nocturnes amb amics fins a les crítiques al seu caràcter, que, segons ella mateixa, és "molt exigent". Més d'una vegada, Victoria ha confessat sentir-se "engabiada" per la pressió mediàtica i el constant escrutini de la premsa, una situació que, segons explica, condiciona la seva vida diària.

Tot i el seu desig de controlar la seva imatge, no sempre aconsegueix evitar els titulars polèmics. Segons recull El Nacional, la jove de 24 anys és coneguda al barri de Salamanca per la seva presència a restaurants exclusius, botigues de luxe i en certes perruqueries. Tot i això, en un conegut centre de bellesa de la zona, asseguren que Victoria Federica no passa desapercebuda i no precisament per bé.

Sembla que el problema rau en l'actitud que l'aristòcrata mostra durant les visites a l'establiment. Segons la font anteriorment esmentada, Victoria Federica es presenta amb un aire de grandesa que incomoda tant les treballadores com la resta de les clientes. La seva exigència per rebre una atenció exclusiva i personalitzada, relegant la resta de dones presents, no ha estat ben rebuda.

Aquest comportament ha provocat molèsties entre les clientes habituals, que consideren que la jove es comporta com una diva. En un lloc que, per norma, fomenta un ambient relaxat i de tracte igualitari, la seva insistència a ser atesa immediatament i en exclusiva ha causat tensió. Moltes dones veuen aquestes actituds com una mostra del privilegi amb què va créixer i que continua exhibint.

Culpa de la premsa

Victòria, però, justifica el caràcter en la formació i la manera de ser. En entrevistes recents, ha explicat que és extremadament perfeccionista i exigent amb si mateixa. Però per a les clientes del barri de Salamanca, aquesta actitud frega el que és egocèntric i està molt allunyada dels valors d'empatia i humilitat que valoren en espais com una perruqueria.

Aquest episodi torna a posar Victoria Federica al centre de la controvèrsia. Tot i que intenta mostrar-se més accessible i propera a través de les xarxes socials, històries com aquesta alimenten la percepció que segueix vivint sota les regles d'un món de privilegis al qual pocs tenen accés. El contrast entre la imatge que intenta projectar i els testimonis dels qui la tracten directament el dia a dia continua sent una de les claus que alimenten el debat sobre la seva figura.

Amb la pressió de ser un personatge públic, és evident que la Victoria té una tasca complicada: trobar l'equilibri entre les seves aspiracions personals i les expectatives de la societat. Mentrestant, a les perruqueries del barri de Salamanca, algunes clientes ja tenen clar què opinen sobre la néta del rei emèrit.