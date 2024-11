Felip VI fart: L'última exigència al seu pare Joan Carles I

La relació entre el rei Felip VI i el seu pare, el rei emèrit Joan Carles I, ha estat marcada per nombrosos alts i baixos i problemes en els darrers anys. Des de l'abdicació de Joan Carles el 2014, les diferències entre tots dos han estat més que evidents, i les constants polèmiques de l'exmonarca han suposat un veritable maldecap per a la Casa Reial.

Les notícies sobre els escàndols financers de Joan Carles I, els seus problemes amb la justícia i la seva qüestionable conducta han deixat el rei Felip VI en una posició complicada.

Enmig d'aquest clima de tensió, s'ha conegut una nova exigència de Felip VI cap al seu pare, que evidencia el cansament del monarca amb les actituds del rei emèrit.

| Casa Real, XCatalunya

L'última exigència de Felip VI a Joan Carles I

Recentment, s'ha fet públic un nou episodi que revela la distància creixent entre Felip VI i Joan Carles I. Segons informacions recents, el rei Felip VI ha ordenat que el pare no utilitzi l'avió oficial de la Casa Reial per als seus desplaçaments privats. Aquesta decisió arriba després de diversos incidents, com l'ús de l'avió oficial per a viatges privats, en què Joan Carles I ha fet ús de recursos i privilegis vinculats a la Corona per a les seves activitats personals, generant un gran malestar a Zarzuela i augmentant la tensió entre pare i fill.

L'exigència que Joan Carles I no pugui utilitzar l'avió oficial és només l'última d'una sèrie de restriccions que Felip ha implementat els darrers anys. Part d'aquestes decisions vénen influenciades per la Reina consort, Letícia Ortiz, que sempre ha tingut una relació molt distant amb el sogre.

Un historial de problemes, que ja va tenir l'emèrit amb el seu pare Juan de Borbón

No és la primera vegada que Felip VI pren una decisió dràstica en relació amb el pare, i aquest nou conflicte no és una sorpresa donat l'historial entre tots dos. El març del 2020, el monarca va anunciar que renunciava a l'herència de Joan Carles I i li retirava la seva assignació econòmica, en un intent per marcar distància davant els escàndols financers que involucraven l'exrei. Aquesta mesura va ser considerada un intent de salvar la imatge de la monarquia i evitar que les accions de Joan Carles I continuessin afectant la credibilitat de la Corona.

| Casa Real, ACN, XCatalunya

Des de llavors, la relació entre tots dos ha estat complicada, amb Joan Carles I vivint a Abu Dhabi des del 2020 i només tornant a Espanya en comptades ocasions. Cadascun dels seus moviments ha estat envoltat de polèmica, cosa que ha portat Felip VI a imposar noves restriccions per evitar que la imatge de la monarquia segueixi veient-se compromesa.

La distància entre pare i fill no sembla que disminueixi a curt termini. Mentre Joan Carles I continua intentant mantenir cert nivell de vida i privilegis, com l'ús d'escortes i viatges de luxe, Felip VI sembla decidit a imposar regles estrictes per garantir que el seu regnat no es vegi entelat per les accions del seu pare. Un problema generacional que al seu dia ja va tenir Joan Carles I amb el seu pare. Joan de Borbó va considerar que l'havia traït en acceptar la designació com a futur monarca per part de Francisco Franco.