La reacció d'Iñaki Urdangarin a les cintes de Juan Carlos I i Bárbara Rey

per Mireia Puig

La monarquia espanyola torna a ser a l'ull de l'huracà mediàtic. Les recents filtracions d'àudios entre Joan Carles I i Bárbara Rey han revifat antigues polèmiques i han generat noves reaccions entre els qui alguna vegada van estar a prop del rei emèrit. Un dels noms que ha emergit en aquest context és el d'Iñaki Urdangarin, exduc de Palma i exgendre del monarca, la resposta dels quals davant d'aquests esdeveniments n'ha sorprès molts.

Les relacions personals i professionals de Joan Carles I han estat, durant dècades, motiu d‟especulació, especialment les professionals. Ara, amb la difusió d'aquestes converses privades, figures com Urdangarin es troben novament vinculades a les ombres que amenacen d'entelar encara més la imatge de la Corona.

Iñaki Urdangarin: entre la sorpresa i el silenci

Segons fonts properes, Iñaki Urdangarin s'ha declarat "escandalitzat" després d'escoltar els àudios filtrats del rei emèrit amb Bárbara Rey. Encara que era conscient de la relació que tots dos mantenien, mai no va imaginar que aquestes converses poguessin fer-se públiques.

| Iñaki Urdangarin

Tot i la seva sorpresa, Urdangarin no ha contactat amb la infanta Cristina per comentar l'assumpte. La seva comunicació actual es limita exclusivament a temes relacionats amb el benestar dels seus fills, mantenint una relació cordial però distant després de separar-los. Aquesta postura evidencia el desig de tots dos per protegir la família de nous escàndols i mantenir una certa normalitat enmig de la tempesta mediàtica.

Confidències amb el vostre antic equip de seguretat

L'exduc de Palma ha compartit les seves impressions sobre els enregistraments amb els que van ser els seus escortes durant el matrimoni amb la infanta Cristina. Aquests agents, que l'han acompanyat des de la seva etapa a Washington com a delegat de Telefónica fins a la seva estada a Bidart, han esdevingut confidents propers. Urdangarin sempre va mantenir una relació estreta amb el seu equip de seguretat, i en aquests moments d'incertesa, hi ha trobat un espai segur per expressar les seves inquietuds.

Cal destacar que, després de la seva separació, Urdangarin va sol·licitar mantenir certs privilegis, com l'assignació d'escortes i una pensió mensual per a les despeses diàries. Encara que aquestes peticions no van ser acceptades íntegrament, va aconseguir conservar certa proximitat amb alguns membres del seu antic equip, que ara li brinden suport enmig de les noves revelacions.

| Casa Real, XCatalunya

Uns àudios que han ocupat – i ocuparan – moltes hores de televisió

La filtració dels àudios no només ha afectat Urdangarin, sinó també altres membres de la família reial. La reina Sofia, esposa de Joan Carles I, ha manifestat sentir-se profundament decebuda. Tot i que sempre ha mantingut una postura discreta davant de les polèmiques del seu encara marit, aquesta nova situació sembla haver sobrepassat els límits de la seva habitual contenció.

Per part seva, el rei Felip VI ha mantingut una conversa breu però contundent amb el seu pare. En aquest intercanvi, va expressar la seva preocupació per les declaracions recents i va emfatitzar la importància de protegir la integritat de la Corona i, especialment, de la princesa Leonor com a hereva al tron.

Les relacions del rei emèrit amb Bárbara Rey i Corinna Larsen

Les connexions de Joan Carles I amb Barbara Rey i Corinna Larsen han estat font d'especulació durant anys. Bárbara Rey, actriu i vedette espanyola, va mantenir una relació propera amb el monarca, i es rumoreja que posseeix informació sensible que podria comprometre'l. D'altra banda, Corinna Larsen, empresària alemanya, ha estat al centre de diverses controvèrsies relacionades amb l'exrei, incloent-hi acusacions d'assetjament i altres presumptes delictes.