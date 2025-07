Charles Spencer ja no amaga res sobre la seva germana, Lady Di: emocionarà molts

per Daniel H. Marín

La figura de Lady Di continua molt present en la memòria col·lectiva. Dècades després de la seva tràgica mort, la seva imatge continua sent un símbol de proximitat, elegància i vulnerabilitat dins d'una institució marcada per la rigidesa.

Tot i que el seu matrimoni amb l'aleshores príncep Carles no va ser el conte de fades que el món esperava, Diana va aconseguir guanyar-se l'afecte de tothom. Es va convertir, amb el temps, en una veritable icona global.

| Europa Press

Charles Spencer ja no amaga el dol de la seva germana, Lady Di

Entre els qui més l'han recordada amb respecte i tendresa hi ha el seu germà petit, Charles Spencer. Al llarg dels anys, el comte ha estat un dels principals guardians del llegat emocional i familiar de la princesa de Gal·les.

I en una data especialment simbòlica —el 44è aniversari del seu enllaç amb el rei Carles III—, el seu germà ha volgut retre-li homenatge d'una manera íntima i molt personal. Per això, ha compartit una entranyable fotografia de la seva infantesa amb la Diana.

A la imatge, publicada a les seves xarxes socials, es pot veure en Charles i la Diana quan eren només uns infants, posant al costat d'una piscina. Tots dos estan drets, amb els braços a l'esquena, mirant fermament a càmera, com si fossin petits campions després d'un èxit.

| NBC

L'entorn és el de Park House, a Sandringham, la casa on tots dos van créixer abans que la vida de la Diana fes un gir radical cap a la reialesa. Juntament amb la imatge, Charles Spencer va escriure:

"Fa molts estius, al costat de la piscina a casa nostra d'infantesa, Park House, la Diana i jo mostràvem orgullosos les nostres insígnies de natació (cosides als nostres banyadors)", comença la publicació.

"Aquests dos van ser guardonats per la Sra. Lansdowne, una professora de natació força aterridora però molt talentosa, que venia per quedar-se cada any. Mai sortíem d'aquella piscina".

Lady Di continua sent molt recordada

Aquesta instantània no només captura un moment feliç entre germans, sinó també una etapa de les seves vides marcada per la complicitat i la unió. Tot i la separació dels seus pares quan encara eren petits, la relació entre ells va ser molt estreta durant la infantesa.

Amb els anys, la vida els va portar per camins diferents. Però des de la mort de la Diana, Charles ha recuperat aquella proximitat des de la memòria. El seu gest, en una data tan carregada de significat, ha estat un tribut a la germana que va conquerir el món.