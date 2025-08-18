Enxampen Cayetano Rivera a Cadis en companyia d’una persona que ningú no esperava veure

Cayetano Rivera ha travessat setmanes convulses perquè el torero ha comunicat que no podia més i que havia de baixar el ritme. Ha confessat que la seva salut no l'ha acompanyat i que la pressió s'ha fet insuportable. Ha explicat que la seva intenció era afrontar la que podria ser la seva última temporada als escenaris taurins però no ha pogut ser
El diestro va trencar amb la seva parella, la presentadora portuguesa María Cerqueira, amb qui feia tres anys que tenia una relació. La història d'amor va acabar i, amb ella, una etapa significativa de la seva vida. Poc després, quan començava a refer-se, va protagonitzar un altercat amb la policia a Madrid
Després d'una nit de festa, va acabar en un McDonald's i allà va discutir amb els empleats i finalment va ser detingut. Ell ha denunciat l'ús d'una força desmesurada. La policia ha defensat el contrari i ara la justícia haurà de decidir
Cayetano Rivera ha viatjat a Cadis per desconnectar
Enmig d'aquesta batalla, Cayetano s'ha queixat de les lesions sofertes. Ha cancel·lat una corrida de toros i, més tard, altres compromisos per un nou contratemps: la fractura d'un dit. Ha intentat tornar, s'ha entrenat al camp però no s'ha sentit preparat
Ho ha dit ell mateix a les xarxes socials, demanant comprensió als aficionats. Ha assegurat que el respecte per la seva professió l'obliga a ser honest
Tot i així, les imatges emeses pel programa TardeAR han mostrat una altra cara. El torero ha estat vist a Sotogrande, Cadis. Ha compartit taula i rialles amb un grup d'amics i, entre ells, una jove morena desconeguda
La cara de la noia ha estat pixelada i la seva identitat no ha transcendit. Antonio Canales Rivera ha fet broma al respecte i ha insinuat que podria ser fins i tot la seva cosina però la teoria del romanç s'ha dissipat aviat. Segons la periodista María Martín Blázquez, només es tractava d'una trobada d'amics
Cayetano Rivera ha gaudit a Cadis d'un sopar en bona companyia
Tanmateix, no tothom ha coincidit. El paparazzi Sergio Garrido ha assegurat haver presenciat una altra escena
Ha explicat que Cayetano ha passat el cap de setmana en companyia de cinc persones, especialment amb aquesta noia morena. Ha afirmat que entre ells s'ha notat complicitat, rialles i un evident bon rotllo
La sorpresa ha estat majúscula. Ningú ha esperat veure el torero en companyia d'aquesta misteriosa dona just després d'anunciar que aparcava la seva carrera per motius de salut. Les imatges han demostrat que, tot i que Cayetano ha confessat sentir-se malament, també ha trobat un respir a Cadis