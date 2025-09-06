Irene Rosales fa saltar les alarmes de Kiko Rivera, el seu ja exmarit: 'Tinc ganes...'

Irene Rosales fa molt poc que s'ha separat de Kiko Rivera, després de més d'una dècada junts i dues filles en comú. I ara les alarmes de preocupació per ell han saltat amb l'últim vídeo que ella ha compartit a les xarxes.
A Instagram és on ha pujat aquest document en què s'ha sincerat, revelant que pateix un gran problema: l'assetjament de la premsa, que la segueix a tot arreu. Un assetjament davant el qual ha manifestat: “Estic boja perquè aquesta situació passi una mica i em deixin fer la meva vida amb tranquil·litat”.
Irene Rosales denuncia l'assetjament mediàtic després de la seva separació de Kiko Rivera
Irene Rosales i Kiko Rivera han decidit prendre camins separats de manera inesperada. I ara estan intentant encaminar les seves vides i iniciar un nou rumb. Però a ella no li està sent fàcil, perquè s'està rumorejant un possible romanç amb un noi, i perquè els mitjans la segueixen constantment.
Precisament això últim és el que ha denunciat públicament a través d'Instagram. Així, ha pujat un vídeo a les seves històries, durant una reunió amb diverses amistats, en què ha explicat sense embuts el que està patint i això haurà preocupat Kiko.
Irene ha dit: "He sortit a sopar avui amb les amigues i és una mica aclaparador, perquè tot el dia m'estan perseguint fotògrafs i periodistes. Entenc la seva professió i sé com funciona, però he sortit amb les amigues, tan a gust, i és una mica aclaparador que estiguin amagats veient on vaig i amb qui. Estic boja perquè aquesta situació passi una mica i em deixin fer la meva vida amb tranquil·litat".
Rosales tampoc ha dubtat a reconèixer que entén com funciona la professió dels reporters, però, al mateix temps, ha mostrat la seva incomoditat. Així, ha etzibat: “Caram, he sortit amb les meves amigues, tan a gust. I és una mica aclaparador que estiguin amagats veient on vaig i amb qui”.
La sevillana, molesta, desitja recuperar la seva normalitat tan aviat com sigui possible: "Tinc ganes que aquesta situació passi una mica i em deixin fer la meva vida amb tranquil·litat". Unes paraules que mostren la vulnerabilitat d'algú que, després de molts anys d'exposició mediàtica, no aconsegueix acostumar-se del tot a la manca de privacitat.
També ha afegit: "Em fa molta ràbia haver de fer aquest vídeo, perquè el que hauria d'estar fent és gaudir amb les meves amigues. Però bé, no passa res, entenc també com és aquesta professió i m'he d'adaptar a ella. Sí, perquè, potser, no estic acostumada a aquest tipus de coses al 100 %".
Per acabar, ha enviat un missatge a la premsa dient: “Jo estic fent la meva vida amb normalitat. I avui he quedat amb unes amigues, tan feliç i tan contenta. Tenia moltes ganes d'estar amb elles, així que res, a veure si passa ja la ratxa”.
La preocupació de Kiko Rivera davant la situació d'Irene Rosales
El vídeo d'Irene Rosales ha encès totes les alarmes en el seu entorn, especialment en Kiko Rivera. Encara que ja no són parella, el DJ continua sent pare de les seves dues filles i no pot evitar sentir inquietud en veure com la seva exdona afronta aquesta etapa. Per ell, la tranquil·litat d'ella és fonamental, ja que influeix directament en el benestar de les seves petites.
El fill d'Isabel Pantoja sap de sobres què significa estar al centre de l'atenció mediàtica. De fet, ha viscut en primera persona el que suposa tenir càmeres i micròfons pendents de cada pas. Per això, resulta fàcil imaginar que aquest nou episodi de pressió cap a la jove li generi certa angoixa.
Aquestes declaracions evidencien que Irene no se sent còmoda en el focus mediàtic, tot i els anys que va ser col·laboradora de programes. La seva intenció, segons ha repetit en diverses ocasions, és portar una vida discreta, centrada en les seves filles i lluny de la polèmica. Tanmateix, la seva separació i els rumors posteriors han fet impossible aquest desig.