Irene Rosales enciende las alarmas de Kiko Rivera, su ya exmarido: 'Estoy loca...'

Irene Rosales hace muy poco que se ha separado de Kiko Rivera, tras más de una década juntos y dos hijas en común. Y ahora las alarmas de preocupación de él han saltado con el último vídeo que ella ha compartido en redes.
A Instagram es donde ha subido ese documento en el que se ha sincerado, revelando que sufre un gran problema: el acoso de la prensa, que la sigue a todas partes. Un acoso ante el que ha manifestado: “Estoy loca porque esta situación pase un poquito y me dejen hacer mi vida con tranquilidad”.
Irene Rosales denuncia el acoso mediático tras su separación de Kiko Rivera
Irene Rosales y Kiko Rivera han decidido tomar caminos separados de manera inesperada. Y ahora están intentando encauzar sus vidas e iniciar un nuevo rumbo. Pero a ella no le está siendo fácil, porque se está rumoreando un posible romance con un chico, y porque los medios la siguen constantemente.
Precisamente eso último es lo que ha denunciado públicamente a través de Instagram. Así, ha subido un vídeo a sus historias, durante una reunión con varias amistades, en el que ha contado sin tapujos lo que está sufriendo y esto habrá preocupado a Kiko.
Irene ha dicho: “He salido a cenar hoy con mis amigas y es un poquito agobiante, porque llevo todo el día que me están persiguiendo fotógrafos y periodistas. Entiendo su profesión y sé cómo funciona, pero he salido con mis amigas, tan a gusto, y es un poquito agobiante que estén escondidos viendo a dónde voy y con quién. Estoy loca porque esta situación pase un poquito y me dejen hacer mi vida con tranquilidad”.
Rosales tampoco ha dudado en reconocer que entiende cómo funciona la profesión de los reporteros, pero, al mismo tiempo, ha mostrado su incomodidad. Así, ha espetado: “Jolines, he salido con mis amigas, tan a gusto. Y es un poquito agobiante que estén escondidos viendo a dónde voy y con quién”.
La sevillana, visiblemente molesta, ha asegurado que desea recuperar su normalidad lo antes posible: “Estoy loca porque esta situación pase un poquito y me dejen hacer mi vida con tranquilidad”. Unas palabras que muestran la vulnerabilidad de alguien que, tras muchos años de exposición mediática, no consigue acostumbrarse del todo a la falta de privacidad.
También ha añadido: "Me da mucha rabia tener que hacer este vídeo, porque lo que tendría que estar haciendo es disfrutar con mis amigas. Pero bueno, no pasa nada, entiendo también cómo es esta profesión y me tengo que adaptar a ella. Sí, porque, a lo mejor, no estoy acostumbrada a este tipo de cosas al 100 %".
Para finalizar, ha mandado un mensaje a la prensa diciendo: “Yo estoy haciendo mi vida con normalidad. Y hoy he quedado con unas amigas, tan feliz y tan contenta. Tenía muchas ganas de estar con ellas, así que nada, a ver si pasa ya la racha”.
La preocupación de Kiko Rivera ante la situación de Irene Rosales
El vídeo de Irene Rosales ha encendido todas las alarmas en su entorno, especialmente en Kiko Rivera. Aunque ya no son pareja, el DJ sigue siendo padre de sus dos hijas y no puede evitar sentir inquietud al ver cómo su exmujer afronta esta etapa. Para él, la tranquilidad de ella es fundamental, pues influye directamente en el bienestar de sus pequeñas.
El hijo de Isabel Pantoja conoce de sobra lo que significa estar en el centro de la atención mediática. De hecho, ha vivido en primera persona lo que supone tener cámaras y micrófonos pendientes de cada paso. Por eso, resulta fácil imaginar que este nuevo episodio de presión hacia la joven le genere cierta angustia.
Estas declaraciones evidencian que Irene no se siente cómoda en el foco mediático, a pesar de los años que fue colaboradora de programas. Su intención, según ha repetido en varias ocasiones, es llevar una vida discreta, centrada en sus hijas y alejada de la polémica. Sin embargo, su separación y los rumores posteriores han hecho imposible ese deseo.