Kiko Rivera pren una decisió sobre la seva casa que afecta directament Irene Rosales

La història de Kiko Rivera i Irene Rosales ha arribat al final, ja no hi ha dubtes i tampoc esperances de reconciliació. Encara que l'anunci oficial s'ha produït fa només cinc dies, avui la separació s'ha fet definitiva. Kiko ha abandonat la llar familiar i ha començat una nova etapa, una cosa que ha deixat Irene Rosales sola a casa amb les seves filles.
El fill d'Isabel Pantoja ha iniciat la mudança, ha sortit de la casa on ha viscut els últims onze anys. Allà ha criat les seves dues filles, Ana i Carlota. El canvi no ha estat només emocional, també físic i les imatges emeses al programa TardeAR ho han deixat clar.
Kiko Rivera ha aparegut més prim, amb gorra negra, roba informal i gest apagat. Ha carregat caixes, ha mogut mobles i ha contractat una furgoneta de mudances.
Kiko Rivera abandona la llar que comparteix amb Irene Rosales
Tot i que ha comptat amb ajuda, hi ha participat activament. Ha estat present en tot moment, la seva cara ha mostrat incomoditat i tristesa.
Testimonis presencials han parlat: “Ha estat nerviós i decaigut”, han assegurat. El DJ ha triat el cap de setmana per al trasllat, ha volgut fer-ho ràpid, sense massa atenció però no ha passat desapercebut.
Diumenge a la tarda va tornar a Castilleja de la Cuesta. Allà continuen vivint Irene i les nenes, va entrar directament pel garatge, hi ha estat poc més d'una hora i després, ha sortit en moto. Ha deixat el cotxe a la casa, un gest que ha sorprès.
El canvi físic ha estat evident, ha perdut pes en poc temps. El seu rostre ha mostrat cansament, la seva actitud ha reflectit abatiment. Ha estat un adeu definitiu i el tancament d'una etapa molt significativa a la seva vida.
Un veí d'Irene Rosales i Kiko Rivera parla sobre la mudança
Un veí ho ha explicat: “Va arribar sol, va contractar diverses furgonetes de lloguer i, tot i que comptava amb ajuda, al final va marxar amb el seu propi cotxe”. Una escena que ha resumit perfectament el moment que està vivint.
Per ara, es desconeix el seu nou parador, s'ha especulat que podria estar allotjat a casa d'un amic. No s'ha confirmat. Kiko Rivera ha optat pel silenci i ha evitat fer declaracions.
El cert és que ha començat de zero, ha deixat enrere una vida, una relació i una casa plena de records. El seu aspecte n'ha estat prova i també la seva mirada. Ha estat el principi d'una nova etapa, difícil però inevitable.