'TardeAR' mostra imatges privades d'Irene Rosales després de separar-se: sorprenen molt

TardeAR ha donat avui una exclusiva que ha tingut com a protagonista absoluta Irene Rosales. I és que ha emès unes imatges privades d'ella després de sortir a la llum la seva separació de Kiko Rivera. Instantànies que, com a mínim, han sorprès molt
Sí, perquè en elles la jove apareix sopant en una terrassa amb un jove desconegut i molt atractiu. Una situació que ha generat un enorme rebombori al plató i que ha fet que Raquel Bollo, propera a ella, hagi hagut de donar explicacions
Irene Rosales s'ha convertit avui en actualitat, ja que ha sortit a la llum que s'ha separat del seu marit, Kiko Rivera. Si la notícia ja ha estat una bomba en si mateixa, encara més l'exclusiva que ha donat TardeAR. I és que al programa de Telecinco s'han emès fotos i un vídeo d'ella que ningú no esperava
En concret, en el mateix, l'exnora d'Isabel Pantoja apareix sopant amb un jove desconegut, jove i atractiu. La persona que ha remès les imatges a l'espai ha estat molt clara a l'hora de relatar l'escena que va gravar
Així, ha exposat: “Ella tenia un somriure molt còmplice”. A més, ha explicat que, després del sopar, tots dos “van marxar junts a un cotxe gran i allà, dins, s'hi van estar una estona”
El rebombori ha estat immediat. El plató s'ha omplert d'especulacions i els col·laboradors no han trigat a reaccionar. Alguns, com Marta López, han insinuat que podria tractar-se d'un inici de nova etapa sentimental, mentre que d'altres han demanat prudència
Irene Rosales dona explicacions a través de Raquel Bollo
Després de l'emissió de les imatges, Raquel Bollo, amiga propera de Kiko Rivera i Irene Rosales, ha pres la paraula. La col·laboradora de Telecinco ha contactat ràpidament amb la jove protagonista per conèixer la seva versió del que ha passat
La resposta de l'excunyada de Isa Pantoja ha estat clara. Segons ha explicat la col·laboradora, “el noi és un amic i només hi ha una amistat. És el que ella farà d'ara endavant, seguirà quedant amb amics”
A això ha afegit: “Setmanes anteriors, ella va ser a la vetllada d'Ibai i hi va anar amb un altre amic també. I no es va comentar res perquè no se sabia que es separaria. El fet que ara se sàpiga i ho faci, sembla que canvia les coses”
Finalment, Bollo ha volgut deixar clar una cosa: “Irene necessita desconnectar, sortir de la seva rutina i res més. Ella, abans de conèixer Kiko, tenia un grup molt gran d'amics, perquè treballava a la nit i tenia un cercle gran d'amistats”
L'explicació aportada ha intentat restar importància al que s'ha emès. A més, ha deixat clar que Rosales no estaria iniciant cap relació sentimental, sinó recuperant part de la seva vida social
A les xarxes socials, els comentaris no s'han fet esperar. Molts han criticat la intromissió en la vida personal d'Irene. D'altres han considerat normal que, després d'una separació, es deixi veure amb amics i busqui distreure's
En qualsevol cas, TardeAR ha aconseguit el que buscava: ser tendència i situar l'exdona de Kiko Rivera al focus d'atenció. L'exclusiva ha generat titulars i seguirà donant que parlar els pròxims dies