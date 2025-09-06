Aprofita els últims dies d’estiu amb la recepta de cireres de Nandu Jubany

L'estiu força les seves hores i la taula demana alegries senzilles, fresques i memorables per acomiadar l'estació amb estil propi. Nandu Jubany, sempre atent al pols del producte, ha trobat en les cireres el toc dolç per tancar la temporada amb un somriure.
Parlem d'un cuiner amb estrella Michelin i biografia de personatge mediàtic, que a Catalunya transcendeix la cuina per convertir-se en fenomen cultural. La seva casa, Can Jubany, manté l'excel·lència en una masia on tradició i avantguarda conviuen amb naturalitat.
La recepta de cireres que s'encén a Instagram: brioix cruixent, gelatina d'anís i gelat cremós
En un vídeo d'Instagram, el xef presenta una recepta de cireres pensada per als últims cops de cua de l'estiu, directa, lluminosa i domèstica. El clip mostra el desossat de peces grans, gairebé picotes, i un muntatge final que entra pels ulls i exigeix cullera immediata.
Jubany comença amb brioix casolà tallat a daus, que passa per un almívar TPT i es porta al forn fins que queda cruixent i brillant.TPT significa “tant per tant”, és a dir, un almívar a parts iguals d'aigua i sucre, perfecte per caramel·litzar sense complicacions.
El segon gest és una gelatina anisada elaborada amb aigua calenta i Anís Chinchón, un destil·lat amb indicació geogràfica que aporta aroma net i final especiat molt reconeixible. El resultat es refreda en un tàper, es talla a daus i es reparteix pel plat amb discreció calculada.
Sobre la base de cireres i brioix cauen les làmines de gelatina, una bola de gelat de nata, o, si es prefereix, una cullerada de mascarpone. Després, un toc de ratlladura de llima i fulles de menta per despertar el conjunt. L'escena és Jubany en essència: tècnica clara, producte protagonista i un acabat fresc que demana repetició.
El calendari mana: últimes cireres i per què aquesta idea arriba a temps
La temporada de cireres a Espanya es mou oficialment entre maig i agost. Aquest any, com sol passar, la finestra ha estat intensa i relativament curta, cosa que explica la pressa per gaudir-ne abans que desapareguin.
A més, la meteorologia recent ha comprimit calendaris i encarit el fruit en alguns mercats, deixant setmanes molt bones i d'altres més escasses. El missatge de Jubany encaixa en aquest context estacional: si trobes cireres fermes i dolces, aprofita-les ara perquè el seu millor moment s'esfuma ràpidament.
Reaccions i perfil famós: del fogó al ‘trending’, amb Dakar i Messi a l'horitzó
La publicació ha circulat amb soltesa al seu Instagram, una comunitat multitudinària on el xef comparteix receptes, directes i moments de servei amb la naturalitat que el caracteritza. No sorprèn que unes postres tan reproduïbles hagin generat comentaris entusiastes, perquè reuneix senzillesa televisiva i sabor reconeixible.
Jubany juga, a més, en lliga de celebritat. Ha competit al Dakar, ha estat escollit per cuinar en moments d'alta visibilitat i col·labora en projectes vinculats a Leo Messi. Aquest altaveu amplifica qualsevol picada d'ullet de collita pròpia, com aquest adeu dolç a l'estiu.
La cuina mediàtica també el reclama per a grans celebracions, amb eleccions sonades que reforcen la seva aura pública entre gastronomia i espectacle. El seu nom apareix quan algú busca solvència, narrativa i un toc d'emoció a la taula dels dies assenyalats.