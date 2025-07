L’ingredient secret de l’hamburguesa de Marc Ribas que més triomfa: és clau

Marc Ribas s'ha guanyat un lloc destacat pel seu estil desimbolt, atrevit i ple d'identitat. En cada plat que prepara hi ha una picada d'ullet a la tradició, però també una dosi de risc que dona sempre bon resultat. I entre totes les seves propostes, hi ha una hamburguesa que ha aconseguit més aplaudiments que moltes receptes clàssiques.

Es tracta d'una hamburguesa que parteix d'una idea senzilla, però que es transforma gràcies a una combinació d'ingredients poc habituals. Marc Ribas ha demostrat que, quan es treballa amb personalitat, es poden reinventar plats tan quotidians com aquest. I el més sorprenent és en un element que gairebé ningú espera trobar.

| TV3, lblinova

L'hamburguesa de Marc Ribas que trenca amb el convencional

El xef ha optat per allunyar-se de la carn de vedella habitual i centrar-se en la contracuixa de pollastre. Aquesta elecció no és casual: aquesta part de l'au té una textura més melosa i un gust més marcat. Això permet que l'hamburguesa tingui un caràcter diferent i aguanti millor les espècies que l'acompanyen.

I aquí comença el festival de sabors. A la carn s'hi afegeixen ingredients com gingebre fresc, chaat masala, bitxo i un polsim de cardamom en pols. Tots ells es barregen amb l'hamburguesa abans de passar-la per la paella. Primer a foc fort, per segellar bé els sucs, i després a foc lent, per deixar que els aromes es barregin.

El resultat és una hamburguesa especiada, amb personalitat i una textura sucosa que sorprèn al primer mos. Però la clau, com en molts plats de Marc Ribas, no és només a la carn.

L'ingredient secret que marca la diferència

El pa escollit pel xef és, sens dubte, un dels grans protagonistes d'aquesta recepta, ja que no és un pa qualsevol. Està elaborat amb cúrcuma, una espècia que aporta color, un toc terrós i un matís aromàtic que combina de manera impecable amb la resta del plat.

| Pexels, lblinova, Karl Solano

Per completar el pa, Marc Ribas hi afegeix llavors de xia per sobre, cosa que suma textura i un lleu contrast cruixent. Però el detall que acaba d'elevar-lo és la base de crema d'ametlla sense sucre untada directament sobre el pa calent, que aporta suavitat i equilibri al conjunt.

El toc final de l'hamburguesa el posa una salsa que no deixa ningú indiferent. Es prepara triturant formatge Reixagó amb tomàquets secs en oli, pinyons i un bon raig d'oli d'oliva verge extra. El resultat és una barreja cremosa, intensa i amb el punt just d'acidesa.

Per al muntatge, Marc Ribas opta per un equilibri entre frescor i força. Col·loca sobre el pa la carn ja cuinada, hi afegeix la salsa i corona amb escarola de cabell d'àngel barrejada amb coriandre fresc. Després, una altra capa de pa... i llesta per gaudir.