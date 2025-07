Ni peus de porc ni fricandó: Què cuinaria Marc Ribas a Hansi Flick

Marc Ribas ho té clar: a Hansi Flick no li serviria un fricandó tradicional ni uns contundents peus de porc. No. Si l'actual entrenador del FC Barcelona s'assegués a la taula d'El Ciri, el seu restaurant, s'hi trobaria amb una cosa ben diferent, però igualment catalana: una bona crema catalana, dolça i aromàtica, elaborada sense midó de blat de moro i amb ingredients de proximitat.

En una extensa entrevista amb el diari SPORT, el popular cuiner i presentador televisiu va deixar momentàniament els fogons per parlar de la seva passió per la cuina, la seva relació amb l'esport, i sobretot, de la seva renovada passió pel Barça, que li han retornat les seves filles.

Però el moment més saborós –literalment– va arribar quan li van preguntar què li cuinaria al nou tècnic culer. La seva resposta va ser tant directa com deliciosa: “Li faria una bona crema catalana sense midó de blat de moro, la crema dels 30 ous amb llet d'ovella ecològica de l’Empordà, dolça com les victòries que ha tingut”.

Per a ell, la crema catalana representa el que ha de tenir un bon equip: tradició, potència, delicadesa i caràcter. La versió que proposa és contundent, cremosa i sense dreceres industrials. Una metàfora culinària perfecta per al tipus de futbol que espera veure amb Flick a la banqueta: sense artificis, honest, però saborós i guanyador.

Del ferro als fogons… i d’aquí al Camp Nou

Marc Ribas ha estat culturista professional, cuiner d’alta cuina i ara estrella televisiva en programes com Cuines o Joc de Cartes. En la seva entrevista amb SPORT, revela que la seva infància esportiva va estar marcada pel desig de boxejar (frustrat per la seva mare), però va canalitzar aquella energia al gimnàs.

El seu moment de glòria va arribar el 2004, quan va quedar cinquè al Campionat d’Europa en la categoria de pes lleuger. Amb el temps, va canviar els ferros pels fogons, però mai va deixar d’entrenar: continua dedicant sis dies a la setmana a la seva preparació física. Assegura que algun dia tornarà a competir, “encara que tingui 60 anys”.

Una cuina de rock and roll, no de jazz

Ribas defineix el seu estil gastronòmic com “cuina tradicional catalana amb actitud de rock and roll”. No li agrada improvisar, ni perdre les arrels. Per això, tant la seva cuina com el seu restaurant, El Ciri (inspirat en els ciris dels convents on s’escrivien les receptes tradicionals), reten homenatge a l’essència culinària de Catalunya.

Tanmateix, sí que reconeix que hi ha persones com Lamine Yamal que sí serien “jazz” a la cuina. “Jo soc rock and roll. Lamine seria jazz, lliure, espontani. M’encantaria cuinar amb ell”, assegura entre rialles.

Marc Ribas també va opinar sobre el nou tècnic del Barça. “Xavi no va tenir sort, ni massa paciència. I ha arribat Flick, que és com aquell professor de ciències dur però amable que et treu el millor. Era necessari aquest treball emocional a l’equip”. Ribas es mostra il·lusionat amb la segona temporada de Flick.

I què hi ha de la resta de l’equip?

A Raphinha li prepararia una moqueca de gambes. I a Laporta, directament, el veu com “el líder que el Barça necessitava”. Però el moment més memorable queda per a Flick i aquesta crema catalana amb 30 rovells que promet ser tan memorable com els partits que el tècnic espera regalar aquesta temporada.

Perquè al final, com diu Ribas, “la cuina en una casa és un acte primari d’amor”… i cuinar per al Barça, encara més.