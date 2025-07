La recepta ideal per a l’estiu que Carme Ruscalleda ha cuinat a TV3

Quan un imagina l'estiu a Catalunya, apareixen a la ment sabors lleugers i plens de color. Aquest any, la xef Carme Ruscalleda ha sorprès amb una recepta a televisió que combina tradició i frescor de temporada. Encara que al principi semblava una simple lasanya vegetal, el seu origen i elaboració porten amb si una història lligada a la seva filosofia culinària i a l'interès creixent per la dieta basada en verdures.

Escalivada en versió lasanya

Durant una emissió recent a TV3, Ruscalleda va presentar la seva lasanya vegetal, elaborada a partir d'escalivada tradicional. Es tracta de capes de pebrots vermells i verds escalivats, albergínies i ceba, juntament amb tomàquet i alfàbrega fresca. Tot això s'acompanya d'olives negres picades, all, oli d'oliva, sal i pebre.

El procés explicava com escalivar cada vegetal al punt just i pelar-lo posteriorment amb vapor o amb un drap per facilitar-ne la manipulació. El pas final és muntar la lasanya alternant capes de verdures i salsa de tomàquet casolana. Una recepta ideal per a 4 o 6 racions que encaixa perfectament amb els dies més càlids. L'estructura visual, amb dibuix i llista d'ingredients, va ser difosa al perfil d'Instagram de la xef.

| TV3, Lifestock

El plat que ha triomfat a les xarxes

La publicació a Instagram de Ruscalleda ha rebut centenars de "m'agrada" i comentaris elogiant la creativitat i simplicitat del plat. Usuaris destaquen la seva aposta per receptes vegetals que no perden sabor. La reacció de fans reflecteix una tendència creixent cap a receptes saludables que combinen estètica i nutrició.

Comptes gastronòmics han compartit captures del post, ressaltant la seva clara inspiració en la cuina catalana moderna. Carme Ruscalleda és coneguda pel seu enfocament en ingredients locals, de temporada i elaboracions que reinventen el tradicional sense perdre identitat. Al seu restaurant Moments, a Barcelona, desenvolupa plats amb productes del Maresme que reflecteixen la seva filosofia de sostenibilitat i gastronomia antiedat.

La lasanya vegetal s'insereix en aquesta línia: plats d'origen modest, escalivada inclosa, elevats mitjançant tècnica i estètica. El fet de presentar-la a televisió regional reforça el seu compromís d'apropar alta cuina assequible al públic domèstic, amb receptes reproduïbles a casa.

| Canva Pro, XCatalunya, Carme Ruscalleda

La recepta ideal per a l'estiu

La combinació de verdures escalivades, tèbies o fredes, converteix aquesta lasanya en un plat refrescant però substanciós. Perfecta per a dinars lleugers o sopars informals. L'ús d'oli, all i alfàbrega aporta profunditat sense generar pesadesa. A més, és ideal per a dietes flexitarianes o vegetarianes.

La presentació desimbolta a TV3 la converteix en una proposta accessible que encaixa amb la temporada estival. Ben publicada a les xarxes, la seva visibilitat creix amb imatges acolorides i cridaneres.

Una mirada moderna

Aquesta nova creació de Carme Ruscalleda demostra com es poden transformar plats tradicionals catalans en receptes modernes que connecten amb les tendències gastronòmiques actuals. La seva aposta per la senzillesa, el producte local i el sabor net ha tornat a guanyar-se el favor de residents i amants de la cuina intel·ligent.

| @carme.ruscalleda

Molt aviat podrien sorgir variacions amb altres ingredients de temporada o salses fresques que complementin aquesta base. La lasanya vegetal de Ruscalleda es consolida com un dels descobriments culinaris de l'estiu 2025. Saludable, saborosa i vinculada a la seva cuina crítica amb la sostenibilitat alimentària.