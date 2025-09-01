Un informant de la Família Reial confirma la gran notícia sobre la reina Sofia

La millor notícia sobre la reina Sofia ha estat confirmada recentment per un informador proper a la Família Reial. Aquesta revelació arriba després d'un període en què la reina emèrita havia mantingut un perfil baix a causa de circumstàncies personals. L'expectació creixia entre els seguidors de la monarquia, desitjosos de saber com evolucionaria la seva presència pública.
Des de fa mesos, la reina Sofia no havia participat en actes oficials, especialment després de la tradicional recepció al Palau de Marivent. S'especulava que la seva absència estava relacionada amb la delicada salut de la seva germana, Irene de Grècia, a qui ha estat acompanyant en tot moment. Tanmateix, fonts internes han aclarit que aquesta pausa no serà indefinida.
La confirmació més esperada ha arribat ara, ja que la reina Sofia reapareixerà oficialment el pròxim 11 de setembre. En concret, la reina serà l'encarregada de presidir la varada de la fragata més innovadora de l'Armada Espanyola, la Bonifaz F-111, al port de Ferrol. Aquest acte marcarà el seu retorn a l'agenda oficial juntament amb els reis, que ja han acabat les seves vacances.
La reina Sofia reapareix per presidir un acte clau de l'Armada Espanyola
La Bonifaz F-111 és una embarcació emblemàtica i la primera d'una nova sèrie que començarà a formar part activa de la flota a partir de l'any 2028. La construcció va a càrrec de Navantia Ferrol, empresa responsable també de les dues fragates Roger de Lauria i Menéndez de Avilés, que ja estan en ple desenvolupament. Sofia, a més, ha acceptat l'honor de ser padrina d'aquesta primera unitat, cosa que subratlla el seu compromís amb l'Armada i les Forces Armades.
Aquesta fragata incorpora tecnologia d'última generació, com el sistema Aegis i el radar SPY-7(V). Aquests sistemes s'instal·laran en fases posteriors a l'inici de les proves a l'aigua. A més, comptarà amb un avançat canó OTO/Melara 127/64 Lightweight, que augmentarà la capacitat de defensa propera amb control remot i estarà complementat amb míssils antiaeris a la seva proa.
Després d'un temps allunyada, la reina Sofia reprèn un paper actiu a l'agenda oficial amb un esdeveniment de gran rellevància
Per a les seves missions de guerra antisubmarina, especialitat d'aquesta classe de fragates, la Bonifaz portarà torpedes MK-46/MK-54 i llançadors MK 32 Mod9, a més de petits canons que reforcen el seu poder ofensiu. La construcció i modernització d'aquestes fragates representen un salt qualitatiu per a l'Armada Espanyola i la seva projecció internacional.
Amb aquesta reaparició, la reina Sofia reprèn a poc a poc els seus compromisos oficials després d'un període de discreció. La Família Reial envia un missatge de continuïtat, reafirmant la importància de Sofia en actes de rellevància nacional, com la modernització de les Forces Armades. S'espera que pròximament participi en més esdeveniments clau que subratllen el seu paper dins de la institució.