Un informante de la Familia Real confirma la mejor noticia sobre la reina Sofía

La mejor noticia sobre la reina Sofía ha sido confirmada recientemente por un informante cercano a la Familia Real. Esta revelación llega tras un período en el que la reina emérita había mantenido un perfil bajo debido a circunstancias personales. La expectación crecía entre los seguidores de la monarquía, deseosos de saber cómo evolucionaría su presencia pública.

Desde hace meses, la reina Sofía no había participado en actos oficiales, especialmente tras la tradicional recepción en el Palacio de Marivent. Se especulaba que su ausencia estaba relacionada con la delicada salud de su hermana, Irene de Grecia, a quien ha estado acompañando en todo momento. Sin embargo, fuentes internas han aclarado que esta pausa no será indefinida.

La confirmación más esperada ha llegado ahora, ya que la reina Sofía reaparecerá oficialmente el próximo 11 de septiembre. En concreto, la reina será la encargada de presidir la botadura de la fragata más innovadora de la Armada Española, la Bonifaz F-111, en el puerto de Ferrol. Este acto marcará su vuelta a la agenda oficial junto a los reyes, que ya han terminado sus vacaciones.

La reina Sofía reaparece para presidir un acto clave de la Armada Española

La Bonifaz F-111 es una embarcación emblemática y la primera de una nueva serie que comenzará a formar parte activa de la flota a partir del año 2028. La construcción corre a cargo de Navantia Ferrol, empresa responsable también de sus dos fragatas Roger de Lauria y Menéndez de Avilés, que ya están en pleno desarrollo. Sofía, además, ha aceptado el honor de ser madrina de esta primera unidad, lo que subraya su compromiso con la Armada y las Fuerzas Armadas.

Esta fragata incorpora tecnología de última generación, como el sistema Aegis y el radar SPY-7(V). Estos sistemas se instalarán en fases posteriores al inicio de las pruebas en el agua. Además, contará con un avanzado cañón OTO/Melara 127/64 Lightweight, que aumentará la capacidad de defensa cercana con control remoto y estará complementado con misiles antiaéreos en su proa.

Tras un tiempo alejada, la reina Sofía retoma un papel activo en la agenda oficial con un evento de gran relevancia

Para sus misiones de guerra antisubmarina, especialidad de esta clase de fragatas, la Bonifaz llevará torpedos MK-46/MK-54 y lanzadores MK 32 Mod9, además de pequeños cañones que refuerzan su poder ofensivo. La construcción y modernización de estas fragatas representan un salto cualitativo para la Armada Española y su proyección internacional.

Con esta reaparición, la reina Sofía retoma poco a poco sus compromisos oficiales tras un período de discreción. La Familia Real envía un mensaje de continuidad, reafirmando la importancia de Sofía en actos de relevancia nacional, como la modernización de las Fuerzas Armadas. Se espera que próximamente participe en más eventos clave que subrayan su papel dentro de la institución.