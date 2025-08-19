Íker Casillas fa un pas més: sense Sara Carbonero, però amb ganes de confessar-ho tot

Íker Casillas ha trencat el seu silenci i ha confessat quin és el seu veritable patiment des que es va separar de Sara Carbonero. L'exporter del Real Madrid ha viscut un estiu molt mogut. I no només perquè ha viatjat molt les darreres setmanes, sinó perquè la seva vida personal s'ha convertit en un espectacle mediàtic constant.
Fa mesos que han aparegut als mitjans i a les xarxes socials nombrosos noms que l'han situat al centre de l'huracà. Tot va començar amb Claudia Bavel, després va arribar Sandra Madoc i més tard la colombiana Juliana Pantoja. Aquesta última fins i tot l'ha acusat de ser un "mentider" per negar una relació amb ella.
Al mateix temps, ha admès que no van arribar a intimar. "Se m'insinuava constantment i ho vaig rebutjar diverses vegades perquè no s'ensabonava diàriament", va declarar Pantoja.
Íker Casillas, ex de Sara Carbonero, en boca de tothom per l'última hora sobre la seva vida sentimental
Aquestes polèmiques han portat cua i ja van fer esclatar l'ex de Sara Carbonero el passat 12 d'agost, però amb prou feines ha deixat passar una setmana per explotar de nou. Aquest dimarts, 19 d'agost, Casillas ha llançat un nou missatge a les seves xarxes socials.
En ell ha expressat la seva frustració: "Fa unes setmanes que porto sent, a contracor, protagonista de programes que a mi ni m'hi van. És el que hi ha en aquest país. Com menys t'agrada sortir, més et treuen".
L'exporter ha confessat que fins i tot s'ha posat en contacte amb diferents programes per saber el motiu de tant d'interès en la seva figura. I assegura que la resposta l'ha deixat perplex.
"Iker, parlar de tu fa pujar l'audiència, posar notícies teves a les diferents xarxes fa que la gent cliqui a l'enllaç". Davant d'això, Íker Casillas ha esclatat: "Em quedo boig! Així tal qual, per vendre merda! Sense importar contrastar o informar-se. De bojos"
Íker Casillas se sent al punt de mira públic des que es va separar de Sara Carbonero
En aquest context, Casillas ha reconegut que des que es va separar de Sara Carbonero sent que els mitjans l'assetgen sense descans. Ha explicat que s'ha vist més a la premsa ara que quan estava amb la periodista. I ha assenyalat que no entén per què cada setmana se li atribueixen nous romanços o aventures.
El campió del món amb la Selecció Espanyola ha deixat clar que viu cansat d'aquest escrutini constant. Ha assegurat que, en lloc de gaudir del seu temps lliure, s'ha vist obligat a desmentir rumors i a suportar titulars que el retraten com un "Casanova" sense aturador.
Íker Casillas ha repetit que no vol ser protagonista d'aquesta mena de continguts. Però la pressió mediàtica ha estat tan forta que s'ha convertit, de nou, en el centre de la conversa.