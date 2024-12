Es filtra qui podria ser la nova parella d'Iker Casillas

La relació entre Íker Casillas i Sara Carbonero va marcar una de les històries d'amor més mediàtiques dels darrers anys. Després del seu icònic petó al Mundial del 2010, es van convertir en la parella somiada del panorama nacional. No obstant això, després d'una dècada junts i dos fills en comú, van anunciar la seva separació el 2021.

Tot i que van deixar clar que sempre estarien units pel benestar dels seus fills. Tots dos han optat per mantenir la seva vida sentimental sota un perfil més discret des d'aleshores. En els darrers mesos, la vida personal de l'exporter ha estat objecte d'especulació als mitjans.

Si bé no ha confirmat oficialment cap relació, les càmeres i els rumors semblen seguir cadascun dels seus passos. Ara, noves imatges publicades per la revista Semana podrien donar llum sobre un possible nou romanç a la vida de l'excapità de la selecció espanyola.

María José Suárez, la nova il·lusió de Casillas?

Segons les imatges revelades, Íker Casillas va ser vist gaudint d'una vetllada amb la model i empresària María José Suárez. Tots dos van compartir una divertida nit a Madrid, primer amb amics i després en un ambient més privat.

Les fotografies mostren tots dos en actitud relaxada i còmplice, cosa que no ha passat desapercebuda per als seguidors de tots dos. María José Suárez, coneguda per la seva destacada carrera al món de la moda. Ha estat una de les protagonistes d'aquest any a causa de la polèmica ruptura amb Álvaro Muñoz Escassi.

Tot i que en entrevistes recents ha declarat que gaudeix de la seva solteria, les imatges juntament amb Casillas han generat especulació sobre una possible connexió més enllà de l'amistat.

L'enllaç entre tots dos i les noves etapes personals

La model s'ha centrat en la família i el cercle proper després de la dolorosa separació, mentre que Casillas ha optat per mantenir la seva vida privada en un segon pla. Tot i això, la complicitat que demostren a les instantànies captades ha avivat les teories d'un romanç incipient.

Segons fonts properes, tots dos comparteixen interessos similars i una admiració mútua, cosa que els podria haver acostat en aquest moment de les seves vides.

D'altra banda, Álvaro Muñoz Escassi, ex de María José, sembla haver trobat el consol amb Sheila Casas, germana de Mario Casas, amb qui ha estat vist en diversos esdeveniments públics. Això marca un punt d'inflexió a la vida de tots dos, que ara semblen haver refet els seus camins per separat.

Un futur junts?

Tot i que cap dels dos no ha confirmat la seva relació, les xarxes socials ja especulen sobre el destí d'aquesta parella.

Els seguidors de tots dos esperen ansiosos més pistes que puguin revelar si es tracta d'una simple amistat o alguna cosa més seriosa. Ara com ara, l'única cosa certa és que aquestes imatges han posat Íker Casillas novament al focus d'atenció mediàtica.