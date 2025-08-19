Una concursant de 'La Ruleta' revela una cosa sobre la boda que commou Jorge Fernández

El popular concurs de La Ruleta de la Suerte ha deixat un d'aquells moments que conquereixen tant el públic al plató com els espectadors a casa. Una de les seves participants, la Laura, ha compartit un detall molt especial sobre el seu casament que ha emocionat visiblement en Jorge Fernández. La revelació ha arribat després d'una participació plena de sorpreses, marcada per la tensió de l'últim panell i un desenllaç inesperat.
Des de l'inici del programa, la Laura ha confessat que el seu objectiu era aconseguir diners per sufragar les despeses del seu casament. El que ha començat com un comentari anecdòtic ha acabat convertint-se en el motor que l'ha impulsada durant tota la partida. Ningú s'imaginava que aquell objectiu personal acabaria sent el centre d'una de les històries més commovedores que s'han viscut al concurs.
El gran moment ha arribat quan la concursant del faristol groc s'ha classificat per a la prova final. En aquell últim panell, jugat sota la pista "Llibre i autora", la Laura s'ha hagut d'enfrontar en solitari al repte més difícil del programa. Contra tot pronòstic, i tot i no conèixer l'obra ni la seva escriptora, ha aconseguit resoldre'l amb rapidesa.
L'anticipació i la sort de la Laura a La Ruleta li donen la gran sorpresa a Jorge Fernández
En Jorge Fernández, com a presentador, ha estat testimoni directe de com la sort i la intuïció van jugar a favor de la concursant. Gràcies a les lletres inicials proporcionades, la Laura ha aconseguit endevinar l'obra Feria, d'Ana Iris Simón, un llibre de 2021. L'encert ha deixat tot el plató sorprès, inclòs el mateix Jorge, que no ha dubtat a reconèixer l'extraordinari del moment.
La victòria no només ha suposat superar un repte televisiu, sinó que ha portat amb ella un premi econòmic que ha canviat el rumb de la jornada. La Laura ha guanyat 9.000 euros, una xifra amb la qual podrà complir el somni de celebrar el seu casament de la millor manera possible. La concursant, visiblement emocionada, ha confessat que mai havia pensat arribar tan lluny.
Jorge Fernández celebra el triomf de la concursant a La Ruleta
La reacció de Jorge Fernández ha estat tan espontània com sincera. Visiblement emocionat, ha reconegut que tenia la pell de gallina. Amb aquestes paraules ha volgut subratllar que el triomf de la Laura estava lligat a un dels moments més importants de la seva vida.
El toc final l'ha posat l'aplaudiment unànime del públic i les paraules d'afecte d'en Jorge Fernández. Ha acomiadat la concursant desitjant-li el millor i animant-la a gaudir del seu casament. El programa ha tancat així amb un moment carregat d'alegria i reconeixement pel seu èxit.