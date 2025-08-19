El príncep Haakon admet el pitjor rumor sobre Marius Borg i deixa tothom en suspens

El príncep Haakon de Noruega ha sorprès amb les seves primeres declaracions sobre el cas de Marius Borg Høiby, fill de la princesa Mette-Marit. La fiscalia noruega ha confirmat el rumor: el jove és investigat formalment per una llarga llista de delictes greus. La reacció de l'hereu ha deixat el país en suspens perquè molts consideren que aquest escàndol pot convertir-se en una amenaça real per a la monarquia.
Les paraules de Haakon van arribar durant una visita oficial a Trondheim, on els periodistes li van preguntar directament pel cas. El príncep no va eludir el tema i va assegurar que és una situació “difícil” per a tots els implicats. A més, va voler deixar clar que serà el tribunal qui decidirà el destí del seu fillastre.
El pitjor rumor que circula a Noruega és que, si les acusacions es confirmen, en Marius podria enfrontar-se a molts anys de presó. No es tracta d'un incident aïllat, sinó d'una acusació múltiple que inclou violacions, maltractament i actes de violència. La gravetat dels delictes ha encès totes les alarmes al país.
La fiscalia va confirmar que els càrrecs contra Borg ja pugen a 32, un nombre que ha crescut les darreres setmanes. Entre ells s'hi inclouen suposades gravacions íntimes de diverses dones sense el seu consentiment. Aquests detalls han augmentat la indignació pública i la preocupació per l'impacte a la família reial.
El príncep Haakon ho ha reconegut tot
Haakon va intentar mantenir la calma en les seves declaracions i va parlar de manera molt prudent. Va recordar que “totes les persones involucrades en aquest cas pensen que és desafiant i difícil”. Tanmateix, no va negar en cap moment la investigació que pesa sobre el fill de la seva esposa.
L'hereu va voler remarcar que ell i Mette-Marit continuaran complint les seves responsabilitats institucionals. Va assegurar que el seu compromís amb el país continua sent ferm, malgrat la tempesta mediàtica. D'aquesta manera intenta blindar la imatge de la monarquia en un moment especialment fràgil.
Per a molts noruecs, aquest és el pitjor escàndol que ha afrontat la família reial els darrers anys. Tot i que Haakon no és el pare biològic de Marius, la proximitat del jove amb la Corona el vincula directament a la institució. El seu nom apareix a totes les portades i això ha disparat les crítiques cap a la Casa Reial.
La preocupació creix perquè Noruega sempre ha valorat la transparència i la proximitat de la seva monarquia. Els ciutadans senten que aquest cas pot trencar aquesta confiança i obrir un debat sobre el futur de la institució. Alguns experts fins i tot apunten que podria ser un cop definitiu per a la popularitat de Haakon com a hereu.
Haakon de Noruega s'enfronta ara a un doble repte: donar suport a Mette-Marit en aquest moment dolorós i, alhora, mantenir l'estabilitat de la Corona. No és un equilibri senzill, ja que cada nou detall del cas genera un gran rebombori mediàtic. El silenci, per ara, no sembla una opció possible per a la família reial.
Noruega continuarà pendent del que decideixi el tribunal els pròxims mesos. Si Marius Borg és declarat culpable, l'impacte sobre la monarquia podria ser irreparable. El país espera respostes i la figura del príncep Haakon es converteix en clau per sostenir la institució enmig d'aquesta tempesta.