Sara Carbonero i Íker Casillas mirant al front amb un megàfon blau i blanc en primer pla
Íker Casillas ha decidit no continuar callat davant les especulacions | Europa Press, xcatalunya.cat, Kichigin
Gent

Comunicat urgent d'Íker Casillas, exmarit de Sara Carbonero: és molt important

Qui va ser porter del Reial Madrid ha parlat alt i clar després d'una nova informació sobre la seva vida personal

Imatge de la redactora María Merino
per María Merino

Íker Casillas, qui va ser marit de Sara Carbonero, ha sorprès tothom. Ho ha fet en donar un comunicat inesperat de manera pública sobre un assumpte rellevant.

Ha passat en ple directe de Fiesta, després que la cantant Sandra Madoc revelés que havia estat flirtejant amb ell. Davant d'aquesta afirmació, ell, a través d'Amor Romeira, ha donat la seva versió de les coses de manera taxativa.

Parella al mar durant la posta de sol amb un veler al fons
Íker Casillas s'ha vist al punt de mira per un nou i suposat flirteig | Redes sociales

L'origen de la nova polèmica sobre Íker Casillas: la versió de Sandra Madoc

Des que es va separar de Sara Carbonero, la vida personal d'Íker Casillas ha estat al punt de mira. I és que se l'ha relacionat amb una gran quantitat de dones, com ara Claudia Bavel o Juliana Pantoja, entre d'altres. Dones a les quals aquesta tarda se n'ha afegit una més: Sandra Madoc.

Ella ha anat al plató de Fiesta per explicar com, segons ella, l'exporter li va mostrar el seu interès a través d'Instagram. Ha assegurat que, després d'un primer intercanvi de missatges, la conversa va anar pujant de to. Així, ha reconegut: “Les coses van anar canviant i tot es va posar una mica més pujat de to”, deixant entreveure un flirteig amb l'exfutbolista.

Les seves declaracions han despertat l'atenció immediata del públic i dels col·laboradors del programa. Però el que ningú esperava era que el mateix Íker Casillas decidís pronunciar-se de manera tan directa i taxativa sobre el tema. I menys que ho fes en aquell mateix moment.

Sandra Madoc, amb els cabells llargs i ondulats, asseguda al plató de 'Fiesta'
Sandra Madoc ha explicat el seu flirteig amb Íker Casillas | Telecinco

El comunicat d'Íker Casillas, ex de Sara Carbonero: taxatiu i aclaridor

La reacció d'Íker Casillas ha arribat a través d'Amor Romeira, col·laboradora del programa i amiga personal de l'exfutbolista. En ple directe, la canària ha llegit un missatge que l'exjugador li havia enviat per aclarir el que havia passat.

Missatge que deia així: “Sandra em va escriure, em va buscar ella. Em va dir que havia coincidit amb mi en un lloc de Chueca on vaig de tant en tant amb els meus amiguets gais. Però vaja, que no l'he vist mai a la vida”.

Amb aquestes paraules, ell ha desmuntat la versió que podia insinuar un contacte físic o una cita. A més, Amor ha afegit que Casillas li havia transmès el següent: “És molt trist que estigui fent això quan ell és solter, no té res amb ningú. Que ella li va escriure sí, però d'aquí a que tinguessin una trobada, no hi ha res”.

Amor Romeira, amb vestit morat, llegeix un missatge d’Íker Casillas al seu mòbil durant el directe de ‘Fiesta’.
Amor Romeira ha llegit el comunicat que li ha enviat Íker Casillas | Telecinco

La resposta de Sandra Madoc i el moment més emotiu

Després d'escoltar el missatge de Casillas, Sandra Madoc ha exposat que els primers likes a Instagram els va posar ell. Però ha admès que mai van arribar a veure's en persona. Tanmateix, ha volgut explicar una cosa que a ella li va causar malestar durant la conversa que van mantenir.

Entre llàgrimes, la cantant ha explicat: “Jo mai reneg de la identitat de gènere que tinc, és molt important. Però a mi em va molestar que em preguntés si jo era dona. I jo li vaig dir que, evidentment, sí, soc dona i em sento dona”.

Les seves paraules han obert un moment més emotiu al plató. I és que ha quedat clar que per a ella la pregunta havia estat feridora.

Lluny d'ignorar aquesta declaració, Iker també ha volgut reaccionar. A través d'Amor, ha demanat disculpes a Madoc si es va sentir ofesa per la pregunta. Ha recalcat que en cap moment la seva intenció va ser fer-li mal.

